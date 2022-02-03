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02:00 Шарлотт Хорнетс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
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«Николаев» в овертайме вырвал победу у «Тернополя»

В не самом результативном матче «корабелы» оказались чуть сильнее
Баскетбол Суперлига
03 февраля 21:47
«Николаев» в овертайме вырвал победу у «Тернополя»
Фото: Суперлига

В матче регулярного чемпионата Суперлиги «Николаев» в овертайме выиграл у «Тернополя».

В начале матча обе команды плохо реализовывали свои моменты, но первые улучшили игру в атаку гости, которые на первый перерыв ушли с отрывом +10.

Во втором периоде команды также не радовали реализацией своих атак, что привело к тому, что хозяевам удалось сократить отставание до -6.

После большого перерыва «Николаев» начал играть активнее и сравнял счет в матче. Затем между командами началась упорная игра ноздря в ноздрю, которая привела к овертайму

В овертайме «Николаеву» удалось уйти в отрыв, который и принес им победу. За несколько секунд к финальному свистку «Тернополь» после двух трехочковых вернул интригу в матче, но ни сравнять счет, ни победить гости не смогли.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Николаев» – «Тернополь» 74:72 ОТ (11:21, 14:10, 18:19, 20:13, 11:9)

«Николаев»: Барнис (19+11 подборов), Тристин (1), Кожемякин (2), Радунич (11+9 подборов), Крик (21), Херст (10), Хохоник (0), Онуфриев (4+7 подборов) , Дубоненко (0), Тищенко (6)

«Тернополь»: Джонс (10), Фурстингер (3+10 подборов), Домаркас (9), Сандул (6), Мюрри (24), Бояркин (6), Луценко (14), Дашич (0).

Карен Агабекян
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БК «Тернополь» Николаев

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