«Николаев» в овертайме вырвал победу у «Тернополя»

В не самом результативном матче «корабелы» оказались чуть сильнее

Фото: Суперлига

В матче регулярного чемпионата Суперлиги «Николаев» в овертайме выиграл у «Тернополя».



В начале матча обе команды плохо реализовывали свои моменты, но первые улучшили игру в атаку гости, которые на первый перерыв ушли с отрывом +10.

Во втором периоде команды также не радовали реализацией своих атак, что привело к тому, что хозяевам удалось сократить отставание до -6.

После большого перерыва «Николаев» начал играть активнее и сравнял счет в матче. Затем между командами началась упорная игра ноздря в ноздрю, которая привела к овертайму

В овертайме «Николаеву» удалось уйти в отрыв, который и принес им победу. За несколько секунд к финальному свистку «Тернополь» после двух трехочковых вернул интригу в матче, но ни сравнять счет, ни победить гости не смогли.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Николаев» – «Тернополь» 74:72 ОТ (11:21, 14:10, 18:19, 20:13, 11:9)

«Николаев»: Барнис (19+11 подборов), Тристин (1), Кожемякин (2), Радунич (11+9 подборов), Крик (21), Херст (10), Хохоник (0), Онуфриев (4+7 подборов) , Дубоненко (0), Тищенко (6)

«Тернополь»: Джонс (10), Фурстингер (3+10 подборов), Домаркас (9), Сандул (6), Мюрри (24), Бояркин (6), Луценко (14), Дашич (0).