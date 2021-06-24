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Новый баскетбольный сезон в Украине стартует матчем за Суперкубок

Поединок состоится в Киеве
Баскетбол Суперлига
19:35
Новый баскетбольный сезон в Украине стартует матчем за Суперкубок
«Прометей» и «Будивельник» / Фото - ФБУ
Накануне старта нового сезона Суперлиги-2021/22, который запланирован на конец сентября, состоится матч за Суперкубок Украины. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

За трофей будут бороться новоиспеченный чемпион Украины «Прометей» из Каменского и киевский «Будивельник», который в 2021 году стал обладателем Кубка страны.

Матч пройдет в киевском Дворце спорта. Напомним, в 2020 году матч за Суперкубок не состоялся, ведь предыдущий сезон был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Ранее в 2018 и 2019-х годах Суперкубок завоевывал «Днепр». Днепряне в матчах за трофей побеждали «Черкасские Мавпы» и «Химик» соответственно. Поэтому в этом году Суперкубок получит нового обладателя.

Напомним, со следующего сезона в технической заявке на игру может быть не более 5 легионеров.
Владимир Кириченко
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