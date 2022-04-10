Леброн Джеймс в 4-й раз в карьере пропустит плей-офф
Обошел Шакила О’Нила. Джоэл Эмбиид стал лучшим бомбардиром НБА сезона 2021/22
Центровой «сиксерс» набирал больше 30 очков за матч
Джоэл Эмбиид / Фото: libertyballersЦентровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал обладателем титула лучшего бомбардира НБА в сезоне 2021/22.
В 68 матчах регулярного чемпионата игрок набирал в среднем 30,6 очка, а также совершал 11,7 подбора и 4,2 передачи.
Ближайшим преследователем Эмбиида в борьбе за данную награду стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо, который набирал 29,9 очка в среднем за встречу.
Philadelphia 76ers star Joel Embiid wins the 2021-22 NBA scoring title, the first center to lead the league in scoring since Shaquille O’Neal in 1999-2000.— Shams Charania (@ShamsCharania) April 10, 2022
В последний раз центровой становился самым результативным игроком лиги в сезоне-1999/00. Тогда на первом месте в рейтинге оказался Шакил О’Нил, набиравший за «Лейкерс» 29,7 очка за матч.
Звездный Леброн Джеймс пропустит в четвертый раз в карьере плей-офф НБА.