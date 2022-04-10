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Обошел Шакила О’Нила. Джоэл Эмбиид стал лучшим бомбардиром НБА сезона 2021/22

Центровой «сиксерс» набирал больше 30 очков за матч
Баскетбол НБА
10 апреля 22:46
Обошел Шакила О’Нила. Джоэл Эмбиид стал лучшим бомбардиром НБА сезона 2021/22
Джоэл Эмбиид / Фото: libertyballers
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал обладателем титула лучшего бомбардира НБА в сезоне 2021/22.

В 68 матчах регулярного чемпионата игрок набирал в среднем 30,6 очка, а также совершал 11,7 подбора и 4,2 передачи.

Ближайшим преследователем Эмбиида в борьбе за данную награду стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо, который набирал 29,9 очка в среднем за встречу.



В последний раз центровой становился самым результативным игроком лиги в сезоне-1999/00. Тогда на первом месте в рейтинге оказался Шакил О’Нил, набиравший за «Лейкерс» 29,7 очка за матч.

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Джоэл Эмбиид

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