«Одесса» не смогла дожать «Запорожье» в овертайме

Ясин Джозеф – MVP матча

Запорожье» победил «Одессу» / фото - ФБУ

БК «Запорожье» победил «Одессу» в овертайме матча регулярного чемпионата Суперлиги. Встреча закончилась со счетом 101:89.

Самым результативным игроком матча канадский легионер «Запорожья» Ясин Джозеф. Он набрал 25 очков, 3 подбора, 8 передач и 3 подбора, при 1-й потере и 3-х фолах. У «Одессы» отметился Чарльз Каллисон (21 очко, 4 подбора, 6 передач, 4 подбора в защите).

В таблице «Запорожье» идет на 6-м месте, имея 8 побед после 16-и матчей. «Одесса» занимает 9-ю строчку с 6-ю победами в 17-и матчах сезона.

Суперлига. Регулярный чемпионат



«Запорожье» – «Одесса» 101:89 ОТ (23:16, 22:20, 21:26, 17:21, 18:6)

Напомним, в параллельном матче тура «Прометей» обыграл «Химик».