Один из лидеров клуба Суперлиги перешел в чемпионат Бельгии

По итогам прошлого сезона этот игрок был в шестерке самых результативных в Суперлиги





Омар Калхун / Фото: FIBA

Американский защитник Омар Калхун, проведший прошлый сезон в «Тернополе», продолжит карьеру в бельгийском «Окапи Алст», сообщает Eurobasket.



В 34 матчах прошлого сезона Суперлиги он в среднем набирал 16,3 очка, делал 3,2 подбора и 3,0 передачи. По набранным очкам в среднем за матч Калхун занял 6-е место в Суперлиге, а по итогам регулярного чемпионата третье.

Для Омара это будет шестой сезон в профессиональной карьере. Ранее он играл в Италии, России, Финляндии, Польше и Венгрии.