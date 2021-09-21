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Один из лидеров клуба Суперлиги перешел в чемпионат Бельгии

По итогам прошлого сезона этот игрок был в шестерке самых результативных в Суперлиги

Баскетбол Суперлига
13:39
Один из лидеров клуба Суперлиги перешел в чемпионат Бельгии
Омар Калхун / Фото: FIBA

Американский защитник Омар Калхун, проведший прошлый сезон в «Тернополе», продолжит карьеру в бельгийском «Окапи Алст», сообщает Eurobasket.

В 34 матчах прошлого сезона Суперлиги он в среднем набирал 16,3 очка, делал 3,2 подбора и 3,0 передачи. По набранным очкам в среднем за матч Калхун занял 6-е место в Суперлиге, а по итогам регулярного чемпионата третье.

Для Омара это будет шестой сезон в профессиональной карьере. Ранее он играл в Италии, России, Финляндии, Польше и Венгрии.

Карен Агабекян
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БК «Тернополь»

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