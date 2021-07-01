Плеханов: «Идеи на финал с «Прометеем» есть, осталось воплотить их в жизнь»
Официально. Плеханов возглавил «Харьковских Соколов»
Экс-наставник «Запорожья» продолжит карьеру в Суперлиге
Валерий Плеханов / Фото - ФБУУкраинский специалист Валерий Плеханов стал у руля «Харьковских Соколов». Об этом сообщает Instagram-аккаунт харьковской команды.
Наставник заключил соглашение с клубом по схеме 3+2.
Последним местом работы Плеханова был «Запорожье», с которым он выигрывал регулярный чемпионат и становился бронзовым призером Суперлиги в сезоне-2018/19.
В минувшем сезоне под руководством специалиста «Запорожье» впервые в истории попал в финал Суперлиги, где проиграл «Прометею» (0:3). Также он возглавлял «Кривбасс», «Днепр» и «Донецк».
Ранее Плеханов попрощался с запорожской командой.
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