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Официально. Плеханов возглавил «Харьковских Соколов»

Экс-наставник «Запорожья» продолжит карьеру в Суперлиге


Баскетбол Суперлига
20:40
Официально. Плеханов возглавил «Харьковских Соколов»
Валерий Плеханов / Фото - ФБУ
Украинский специалист Валерий Плеханов стал у руля «Харьковских Соколов». Об этом сообщает Instagram-аккаунт харьковской команды.

Наставник заключил соглашение с клубом по схеме 3+2.

Последним местом работы Плеханова был «Запорожье», с которым он выигрывал регулярный чемпионат и становился бронзовым призером Суперлиги в сезоне-2018/19. 

В минувшем сезоне под руководством специалиста «Запорожье» впервые в истории попал в финал Суперлиги, где проиграл «Прометею» (0:3). Также он возглавлял «Кривбасс», «Днепр» и «Донецк».

Ранее Плеханов попрощался с запорожской командой.

Владимир Кириченко
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Теги

Валерий Плеханов Запорожье Харьковские Соколы

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