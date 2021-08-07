Кармело Энтони продолжит карьеру в «Лейкерс»
Официально: Уэстбрук перешел в «Лейкерс»
Прошлый сезон разыгрывающий провел в составе «Вашингтона»
Расселл Уэстбрук / фото - bleacherreport.com
«Лос-Анджелес Лейкерс» на официальном сайте объявили о переходе разыгрывающего защитника «Вашингтона» Расселла Уэстбрука.
Ранее стало известно, что клуб из Лос-Анджелеса выменял игрока (вместе с тремя пиками второго раунда) на форвардов Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, Кайла Кузму и Монтреза Харелла, а также на права на центрового Айзейю Джексона, выбранного под 22-м номером на драфте-21.
Announce Russ?— Los Angeles Lakers (@Lakers) August 7, 2021
Why Not? pic.twitter.com/Lhz34UlO1U
В сезоне-2020/21 Уэстбрук сыграл в 65 матчах и набирал в среднем по 22,2 очка, 11,5 подбора и 11,7 передачи.
Кармело Энтони продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс».
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