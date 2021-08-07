Официально: Уэстбрук перешел в «Лейкерс»

Прошлый сезон разыгрывающий провел в составе «Вашингтона»

Расселл Уэстбрук / фото - bleacherreport.com

«Лос-Анджелес Лейкерс» на официальном сайте объявили о переходе разыгрывающего защитника «Вашингтона» Расселла Уэстбрука.

Ранее стало известно, что клуб из Лос-Анджелеса выменял игрока (вместе с тремя пиками второго раунда) на форвардов Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, Кайла Кузму и Монтреза Харелла, а также на права на центрового Айзейю Джексона, выбранного под 22-м номером на драфте-21.

Announce Russ?

Why Not? pic.twitter.com/Lhz34UlO1U — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 7, 2021

В сезоне-2020/21 Уэстбрук сыграл в 65 матчах и набирал в среднем по 22,2 очка, 11,5 подбора и 11,7 передачи.

Кармело Энтони продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс».