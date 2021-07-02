«Прометей» всухую выиграл серию с «Запорожьем» и стал чемпионом Суперлиги сезона-2020/2021
Официально. «Запорожье» назвало имя нового главного тренера
Им стал воспитанник местного баскетбола
Станислав Овдеенко / Фото - ФБУБК «Запорожье» на своем официальном сайте сообщил, что новым главным тренером команды станет Станислав Овдеенко.
Экс-капитан запорожского клуба, работавший ассистентом Валерия Плеханова, станет у руля вице-чемпиона Украины в сезоне-2021/22. Овдеенко работал в тренерском штабе запорожского клуба на протяжении двух последних сезонов.
По ходу минувшего чемпионата Станислав в нескольких матчах руководил командой, пока Плеханов находился на карантине из-за COVID-19.
Большую часть карьеры игрока Овдеенко провел в «Запорожье», а также выступал за «Днепр-Азот» и «Говерлу». В 2019-м году Овдеенко, будучи капитаном «Запорожья», становился бронзовым призером Суперлиги.
А тем временем Плеханов возглавил «Харьковских Соколов».
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