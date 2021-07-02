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Официально. «Запорожье» назвало имя нового главного тренера

Им стал воспитанник местного баскетбола
Баскетбол Суперлига
13:44
Официально. «Запорожье» назвало имя нового главного тренера
Станислав Овдеенко / Фото - ФБУ
БК «Запорожье» на своем официальном сайте сообщил, что новым главным тренером команды станет Станислав Овдеенко

Экс-капитан запорожского клуба, работавший ассистентом Валерия Плеханова, станет у руля вице-чемпиона Украины в сезоне-2021/22. Овдеенко работал в тренерском штабе запорожского клуба на протяжении двух последних сезонов.

По ходу минувшего чемпионата Станислав в нескольких матчах руководил командой, пока Плеханов находился на карантине из-за COVID-19. 
 
Большую часть карьеры игрока Овдеенко провел в «Запорожье», а также выступал за «Днепр-Азот» и «Говерлу». В 2019-м году Овдеенко, будучи капитаном «Запорожья», становился бронзовым призером Суперлиги.  

А тем временем Плеханов возглавил «Харьковских Соколов».
Владимир Кириченко
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Теги

Запорожье Станислав Овдеенко Валерий Плеханов

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