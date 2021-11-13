«Олимпия» разгромно победила «Фенербахче», «Зенит» прервал серию побед «Олимпиакоса»

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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Торонто Рэпторс 109:115 Окончен
04:00 Юта Джаз - Индиана Пэйсерс 100:111 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Майами Хит 112:109 Окончен
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18:00 Химик - БК Тернополь 63:57 Окончен
19:00 Николаев - БК Запорожье 88:60 Окончен
20:00 БК Одесса - Киев-Баскет 94:86 Окончен
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Нью-Йорк Никс 104:96 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Милуоки Бакс 122:113 Окончен
02:30 Кливленд Кавальерс - Детройт Пистонс 98:78 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Портленд Трэйл Блэйзерс 92:104 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Финикс Санс 94:119 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Бруклин Нетс 112:120 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Сакраменто Кингз 105:103 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Даллас Маверикс 109:123 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Атланта Хоукс 105:96 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Чикаго Буллз 119:93 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс 83:107 Окончен
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14:00 Будивельник - Харьковские Соколы -:- Запланирован
16:00 Черкасские Мавпы - Днепр -:- Запланирован
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00:00 Юта Джаз - Майами Хит -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
22:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
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13:00 Кривбасс - БК Запорожье -:- Запланирован
14:00 Химик - Киев-Баскет -:- Запланирован
16:00 БК Одесса - БК Тернополь -:- Запланирован
17:00 Николаев - Прометей -:- Запланирован

«Олимпия» разгромно победила «Фенербахче», «Зенит» прервал серию побед «Олимпиакоса»

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Баскетбол Еврокубки
07:36
«Олимпия» разгромно победила «Фенербахче», «Зенит» прервал серию побед «Олимпиакоса»
«Олимпия» без особого труда победила «Фенербахче» / фото - Евролига

Евролига. Регулярный чемпионат

«Зенит» Россия – «Олимпиакос» Греция 84:78 (25:22, 24:21, 9:14, 26:21)

«Зенит»: Фрэнкэмп (16), Лойд (12), Понитка (7), Мики (7), Гудайтис (2) – старт; Бэрон (14), Кузминскас (12), Пойтресс (6), Захаров (5), Зубков (3), Карасев (0).

«Олимпиакос»: Уолкап (17), Фалль (13), Дорси (11), Везенков (5), Папаниколау (1) – старт; Слукас (13), Мартин (7), Ларендзакис (5), Маккиссик (2), Жан-Шарль (2), Принтезис (2).

«Фенербахче» Турция – «Олимпия Милан» Италия 43:68 (3:22, 17:15, 9:25, 14:6)

«Фенербахче»: Хенри (12), Веселы (9 + 7 подборов), Гудурич (3), Букер (2), Шайок (0) – старт; Хазер (9), Дювериоглу (4 + 8 подборов), Де Коло (2), Полонара (2), Пьер (0), Биберович (0).

«Олимпия»: Шилдс (13), Датоме (11), Холл (9), Мелли (6 + 6 перехватов), Хайнс (4) – старт; Митоглу (9), Грант (6), Риччи (5), Родригес (3 + 7 передач + 5 потерь), Тарчевски (2), Дэниелс (0), Билига (0).

«Монако» – «Бавария» Германия 94:71 (27:20, 28:23, 17:17, 22:11)

«Монако»: Джеймс (18), Вестерманн (13), Томас (13), Мотеюнас (6), Диалло (2) – старт; Анджушич (16), Бэйкон (16), Холл (7 + 8 подборов), Ли (3), Бутсьель (0).

«Бавария»: Лучич (15), Рубит (10), Уайлер-Бэбб (6 + 5 потерь), Хиллиард (5 + 6 потерь), Шиллинг (2) – старт; Хантер (14), Томас (10), Уолден (7), Ярамаз (2), Обст (0), Джедович (0).

«Реал» Испания – «Жальгирис» Литва 95:82 (20:11, 31:34, 24:25, 20:12)

«Реал»: «Ябуселе» (15), Эртель (12), Ханга (10), Тавареш (10), Тэйлор (0) – старт; Серхио Юль (13), Пуарье (12), Руди Фернандес (10), Вукчевич (7), Козюр (4), Абальде (2).

«Жальгирис»: Лекавичюс (12 + 10 передач), Гиффи (12), Блажевич (10), Стрелниекс (7), З. Драгич (6) – старт; Кавано (14), Т. Уэбстер (8), Милакнис (6), Улановас (5), Калниетис (2), Лукошюнас (0)

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
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