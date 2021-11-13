«Олимпия» разгромно победила «Фенербахче», «Зенит» прервал серию побед «Олимпиакоса»
Евролига. Регулярный чемпионат
«Зенит» Россия – «Олимпиакос» Греция 84:78 (25:22, 24:21, 9:14, 26:21)
«Зенит»: Фрэнкэмп (16), Лойд (12), Понитка (7), Мики (7), Гудайтис (2) – старт; Бэрон (14), Кузминскас (12), Пойтресс (6), Захаров (5), Зубков (3), Карасев (0).
«Олимпиакос»: Уолкап (17), Фалль (13), Дорси (11), Везенков (5), Папаниколау (1) – старт; Слукас (13), Мартин (7), Ларендзакис (5), Маккиссик (2), Жан-Шарль (2), Принтезис (2).
«Фенербахче» Турция – «Олимпия Милан» Италия 43:68 (3:22, 17:15, 9:25, 14:6)
«Фенербахче»: Хенри (12), Веселы (9 + 7 подборов), Гудурич (3), Букер (2), Шайок (0) – старт; Хазер (9), Дювериоглу (4 + 8 подборов), Де Коло (2), Полонара (2), Пьер (0), Биберович (0).
«Олимпия»: Шилдс (13), Датоме (11), Холл (9), Мелли (6 + 6 перехватов), Хайнс (4) – старт; Митоглу (9), Грант (6), Риччи (5), Родригес (3 + 7 передач + 5 потерь), Тарчевски (2), Дэниелс (0), Билига (0).
«Монако» – «Бавария» Германия 94:71 (27:20, 28:23, 17:17, 22:11)
«Монако»: Джеймс (18), Вестерманн (13), Томас (13), Мотеюнас (6), Диалло (2) – старт; Анджушич (16), Бэйкон (16), Холл (7 + 8 подборов), Ли (3), Бутсьель (0).
«Бавария»: Лучич (15), Рубит (10), Уайлер-Бэбб (6 + 5 потерь), Хиллиард (5 + 6 потерь), Шиллинг (2) – старт; Хантер (14), Томас (10), Уолден (7), Ярамаз (2), Обст (0), Джедович (0).
«Реал» Испания – «Жальгирис» Литва 95:82 (20:11, 31:34, 24:25, 20:12)
«Реал»: «Ябуселе» (15), Эртель (12), Ханга (10), Тавареш (10), Тэйлор (0) – старт; Серхио Юль (13), Пуарье (12), Руди Фернандес (10), Вукчевич (7), Козюр (4), Абальде (2).
«Жальгирис»: Лекавичюс (12 + 10 передач), Гиффи (12), Блажевич (10), Стрелниекс (7), З. Драгич (6) – старт; Кавано (14), Т. Уэбстер (8), Милакнис (6), Улановас (5), Калниетис (2), Лукошюнас (0)