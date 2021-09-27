Определена символическая пятерка первой недели Суперлиги

Лига чемпионов. «Аталанта» – «Янг Бойз». Онлайн трансляция
19:45
В Украине прошла первая соревновательная неделя Суперлиги, по итогам которой определилась символическая пятерка и лучший игрок.
Майк Кэффи («Киев-Баскет») – 14 очков, 8 передач, 5 подборов, 2 перехвата (РЭ 20)
Родни Первис («Черкасские Мавпы») – 27 очков, 8 передач, 2 подбора (РЭ 27)
Ди Джей Стефенс («Прометей») – 17 очков, 6 подборов, 3 блок-шота, 2 передачи (РЭ 22)
Сергей Павлов («Днепр») – 12 очков, 7 подборов, 3 передачи (РЭ 18)
Матей Радунич («Николаев») – 18 очков, 8 подборов, 3 блок-шота (РЭ 26)
Лучшим игроком недели стал главный творец сенсационной победы «Черкасских Мавп» над «Будивельником» Родни Первис (27 очков – 3/9 двухочковым, 7/9 трехочковых, 8 передач и 2 подбора. Рейтинг эффективности – 27 баллов.
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