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02:30 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Финикс Санс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Майами Хит -:- Запланирован
03:00 Кливленд Кавальерс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
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«Панатинаикос» прервал 5-матчевую победную серию «Зенита», «Реал» разгромил «Басконию»

Альба переиграла «Маккаби», «Анадолу Эфес» выиграл у «Фенербахче»
Баскетбол Еврокубок
26 ноября 07:25
«Панатинаикос» прервал 5-матчевую победную серию «Зенита», «Реал» разгромил «Басконию»
Фото: paocbc.gr

Евролига. Регулярный чемпионат

ЦСКА – «Бавария» 77:74 (18:24, 14:17, 24:16, 21:17)

ЦСКА: Швед (12), Шенгелия (12), Лундберг (3), Курбанов (3), Милутинов (0) – старт; Клайберн (17), Фойгтманн (12), Хэкетт (10), Боломбой (5), Григонис (3), Ухов (0).

«Бавария»: Хиллиард (28), Томас (17), Рубит (9), Лучич (6), Уайлер-Бэбб (2) – старт; Хантер (5), Ярамаз (4), Уолден (3), Обст (0), Джедович (0).

«Фенербахче» –  «Анадолу Эфес» 84:89 (18:20, 23:16, 26:20, 17:33)

«Фенербахче»: Шайок (18), Де Коло (14), Веселы (13), Хенри (10), Букер (6) – старт; Гудурич (9), Полонара (8 + 8 подборов), Биберович (6), Махмутоглу (0), Дювериоглу (0).

«Анадолу Эфес»: Пляйсс (17), Мицич (14 + 6 потерь), Симон (7), Бобуа (7), Морман (6) – старт; Ларкин (25 + 7 передач), Синглтон (5), Данстон (4), Брайант (2), Петрушев (2).

«Панатинаикос» –  «Зенит» 70:64 (15:23, 18:15, 20:10, 17:16)

«Панатинаикос»: Папаяннис (18 + 13 подборов + 4 блок-шота), Мэйкон (11), Уайт (8), Папапетру (4), Перри (0) – старт; Недович (18), Сент-Рос (6), Каселакис (3), Эванс (2), Бохоридис (0), Флойд (0).

«Зенит»: Лойд (15), Фрэнкэмп (14), Мики (9), Понитка (4), Гудайтис (2) – старт; Кузминскас (13 + 8 подборов), Пойтресс (7), Захаров (0), Бэрон (0), Д.Кулагин (0), Карасев (0), Зубков (0).

«Альба» –  «Маккаби Плейтика» 91:86 (21:17, 24:18, 20:23, 26:28)

«Альба»: Эрикссон (19), Ло (11), Сикма (8), да Силва (8), Олинде (4) – старт; Кумадже (12), Зусман (8), Блатт (6), Тиманн (6), Смит (5), Лэммерс (4), Маттиссек (0).

«Маккаби Плейтика»: Уилбекин (22), Жижич (17), Уильямс (15), Калояро (9), Эванс (3) – старт; Наннэлли (10), Рейнольдс (8), Тэйлор (2), ДиБартоломео (0), Соркин (0).

«Баскония» – «Реал» 60:88 (14:25, 20:28, 13:18, 13:17)

«Баскония»: Инок (14), Болдуин (8 + 7 потерь), Гедрайтис (5), Седекерскис (3), Грэйнджер (0) – старт; Фонтеккьо (14 + 7 подборов), Маринкович (6), Питерс (6), Нноко (4), Куруц (0).

«Реал»: Козюр (13), Тавареш (12), Ханга (7), Ябуселе (7), Абальде (5 + 11 подборов) – старт; Эртель (12 + 9 передач), Руди Фернандес (9), Серхио Юль (8), Пуарье (8), Уильямс-Госс (7), Нуньес (0), Вукчевич (0).

Олег Шумейко-младший
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