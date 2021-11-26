«Панатинаикос» прервал 5-матчевую победную серию «Зенита», «Реал» разгромил «Басконию»
Евролига. Регулярный чемпионат
ЦСКА – «Бавария» 77:74 (18:24, 14:17, 24:16, 21:17)
ЦСКА: Швед (12), Шенгелия (12), Лундберг (3), Курбанов (3), Милутинов (0) – старт; Клайберн (17), Фойгтманн (12), Хэкетт (10), Боломбой (5), Григонис (3), Ухов (0).
«Бавария»: Хиллиард (28), Томас (17), Рубит (9), Лучич (6), Уайлер-Бэбб (2) – старт; Хантер (5), Ярамаз (4), Уолден (3), Обст (0), Джедович (0).
«Фенербахче» – «Анадолу Эфес» 84:89 (18:20, 23:16, 26:20, 17:33)
«Фенербахче»: Шайок (18), Де Коло (14), Веселы (13), Хенри (10), Букер (6) – старт; Гудурич (9), Полонара (8 + 8 подборов), Биберович (6), Махмутоглу (0), Дювериоглу (0).
«Анадолу Эфес»: Пляйсс (17), Мицич (14 + 6 потерь), Симон (7), Бобуа (7), Морман (6) – старт; Ларкин (25 + 7 передач), Синглтон (5), Данстон (4), Брайант (2), Петрушев (2).
«Панатинаикос» – «Зенит» 70:64 (15:23, 18:15, 20:10, 17:16)
«Панатинаикос»: Папаяннис (18 + 13 подборов + 4 блок-шота), Мэйкон (11), Уайт (8), Папапетру (4), Перри (0) – старт; Недович (18), Сент-Рос (6), Каселакис (3), Эванс (2), Бохоридис (0), Флойд (0).
«Зенит»: Лойд (15), Фрэнкэмп (14), Мики (9), Понитка (4), Гудайтис (2) – старт; Кузминскас (13 + 8 подборов), Пойтресс (7), Захаров (0), Бэрон (0), Д.Кулагин (0), Карасев (0), Зубков (0).
«Альба» – «Маккаби Плейтика» 91:86 (21:17, 24:18, 20:23, 26:28)
«Альба»: Эрикссон (19), Ло (11), Сикма (8), да Силва (8), Олинде (4) – старт; Кумадже (12), Зусман (8), Блатт (6), Тиманн (6), Смит (5), Лэммерс (4), Маттиссек (0).
«Маккаби Плейтика»: Уилбекин (22), Жижич (17), Уильямс (15), Калояро (9), Эванс (3) – старт; Наннэлли (10), Рейнольдс (8), Тэйлор (2), ДиБартоломео (0), Соркин (0).
«Баскония» – «Реал» 60:88 (14:25, 20:28, 13:18, 13:17)
«Баскония»: Инок (14), Болдуин (8 + 7 потерь), Гедрайтис (5), Седекерскис (3), Грэйнджер (0) – старт; Фонтеккьо (14 + 7 подборов), Маринкович (6), Питерс (6), Нноко (4), Куруц (0).
«Реал»: Козюр (13), Тавареш (12), Ханга (7), Ябуселе (7), Абальде (5 + 11 подборов) – старт; Эртель (12 + 9 передач), Руди Фернандес (9), Серхио Юль (8), Пуарье (8), Уильямс-Госс (7), Нуньес (0), Вукчевич (0).
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