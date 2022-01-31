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Перенесены два матча «Днепра» в Суперлиге

Команда ранее уже переносила игры
Баскетбол Суперлига
16:50
Перенесены два матча «Днепра» в Суперлиге

Запланированные на 4 и 6 февраля матчи Суперлиги «Днепра» были перенесены.

4 февраля «Днепр» должен был сыграть с «Запорожьем», но матч перенесли по запросу запорожцев, где вспышка коронавируса.

Запланированный на 6 февраля матч с «Прометеем» перенесен из-за участия соперника в баскетбольной Лиге чемпионов.

Напомним, ранее Суперлига уже переносила матчи «Днепра» из-за коронавируса.

Карен Агабекян
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Теги

Днепр (баскетбол) Запорожье Прометей

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