Перкинс: «Гриффин точно поднимет свой процент трехочковых в «Бруклине»

Чемпион НБА-2008 Кендрик Перкинс поделился ожиданиями от игры форварда Блэйка Гриффина за «Бруклин».

В частности, Перкинс считает, что благодаря наличию звездных плеймейкеров Блэйк должен поднять свой процент трехочковых. В нынешнем сезоне за «Детройт» 31-летний игрок забивал 31,5% дальних бросков.

Да, его атлетизм пошел на спад. Но Гриффин расширил свой арсенал в атаке, он может угрожать кольцу более разносторонне. Блэйк научился разнообразно атаковать в посте, что может быть полезно для «Нетс».

Также Блэйк отработал средний бросок от щита, он исполняет его на автоматизме. И его процент трехочковых в «Нетс» точно вырастет, так как Блэйк будет иметь больше открытых бросков.

Я уже вижу, как Гриффин занимает позицию в углу и получает передачу после прохода Дюрэнта или Хардена. Он способен забивать такие броски. Блэйк работал над своей игрой в последние пару лет, и это поможет ему в «Бруклине».