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Перкинс: «Гриффин точно поднимет свой процент трехочковых в «Бруклине»

Эксперт поделился ожиданиями от игры форварда в «Нетс»

Баскетбол НБА
9 марта 2021г. 19:40
Перкинс: «Гриффин точно поднимет свой процент трехочковых в «Бруклине»
Кендрик Перкинс / фото - radio.com

Чемпион НБА-2008 Кендрик Перкинс поделился ожиданиями от игры форварда Блэйка Гриффина за «Бруклин».

В частности, Перкинс считает, что благодаря наличию звездных плеймейкеров Блэйк должен поднять свой процент трехочковых. В нынешнем сезоне за «Детройт» 31-летний игрок забивал 31,5% дальних бросков.

«Мои ожидания от «Бруклина» не сильно изменились – даже без Гриффина эта команда была фаворитом Востока. И мы не знаем, в каком состоянии вернется Блэйк, сможет ли он вновь стать тем игроком, который ставил сверху через Кендрика Перкинса.

Да, его атлетизм пошел на спад. Но Гриффин расширил свой арсенал в атаке, он может угрожать кольцу более разносторонне. Блэйк научился разнообразно атаковать в посте, что может быть полезно для «Нетс».

Также Блэйк отработал средний бросок от щита, он исполняет его на автоматизме. И его процент трехочковых в «Нетс» точно вырастет, так как Блэйк будет иметь больше открытых бросков.

Я уже вижу, как Гриффин занимает позицию в углу и получает передачу после прохода Дюрэнта или Хардена. Он способен забивать такие броски. Блэйк работал над своей игрой в последние пару лет, и это поможет ему в «Бруклине».

Кендрик Перкинс поддерживал идею о помещении покойной легенды «Лейкерс» Коби Брайанта на логотип НБА.

Рене Тер Велде

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Блэйк Гриффин

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