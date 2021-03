Перкинс: «Гриффин точно поднимет свой процент трехочковых в «Бруклине»

Чемпион НБА-2008 Кендрик Перкинс поделился ожиданиями от игры форварда Блэйка Гриффина за «Бруклин».

В частности, Перкинс считает, что благодаря наличию звездных плеймейкеров Блэйк должен поднять свой процент трехочковых. В нынешнем сезоне за «Детройт» 31-летний игрок забивал 31,5% дальних бросков.

Does Blake Griffin joining the Nets change Brooklyn's odds of winning a title? @ZachLowe_NBA and @KendrickPerkins weigh in: pic.twitter.com/oOlucBpJPL