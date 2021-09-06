Плеханов: «Мы потеряли троих игроков задней линии»

Валерий Плеханов / Фото: ФБУ

Главный тренер «Харьковских Соколов» Валерий Плеханов высказался об выступлении своей команды на «Кубке Аватанжа», где они заняли второе место.



Сегодня не должен был играть Махони, он только приехал и мы договаривались, что все три игры он будет только разминаться, но пришлось его выпустить в связи с кадровыми потерями.

Мы потеряли троих игроков задней линии: у Буренко рецидив травмы голеностопа, у Графа – колено, у Дэвиса – приводящая бедра. Поэтому рисковать здоровьем ребят мы не стали, дали больше времени молодым ребятам. Считаю, что где-то они справились, получили неоценимый опыт. Хотелось, конечно, зацепиться, но немножечко не получилось.

Невынужденные ошибки не дали нам подарить праздник болельщикам, но думаю эти три дня они остались довольны тем, как играла команда. В связи с тем, что это только становление, я думаю, что мы еще добавим и в защите, и в нападении. Не получается быстрая игра, но, повторюсь, мы пока в процессе становления. Как только мы будем тренироваться в полном составе, рисунок будет интереснее и динамичнее.

При помощи этих турниров мы должны понять, на каком мы небе. На этом турнире все команды были приблизительно равные, это как раз наши прямые конкуренты. Еще раз скажу, мое мнение, что в будущем сезоне четыре команды стоят особняком – у них другие бюджеты, другой уровень легионеров, а практически все остальные команды будут одна в одну. И здесь не будет мелочей, нельзя сказать, что ты будешь пятым или 12-м.

Поэтому мы пытаемся наиграть как можно больше схем, как можно больше игроков, чтобы нашей ротации хватило на длинный, четырехкруговой сезон. И очень хочется, чтобы этот сезон был со зрителями, чтобы коронавирус нам не помешал, а мы продолжали хотя бы частично радовать болельщиков».