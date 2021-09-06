«Прометей» добыл разгромную победу в матче с «Запорожьем»
Известно расписание матчей 1-го тура Суперлиги
Матчи пройдут в течение трех дней
Фото: ФБУ
Федерация баскетбола Украины опубликовала расписание матчей 1-го тура Суперлиги, который стартует на следующий день после матча за Суперкубок между «Будивельником» и «Прометеем».
Расписание матчей 1-го тура:
23 сентября. «Днепр» – «Харьковские Соколы»
24 сентября. «Тернополь» – «Киев-Баскет»
25 сентября. «Николаев» – «Кривой Рог», «Химик» – «Одесса»
26 сентября. «Черкасские Мавпы» – «Будивельник», «Прометей» – «Запорожье»
Отметим, регулярный чемпионат в сезоне 2021/2-22 гг. пройдет в четыре круга.
Напомним, в Николаеве пройдет предсезонный турнир с участием трех клубов Суперлиги.
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