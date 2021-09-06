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Известно расписание матчей 1-го тура Суперлиги

Матчи пройдут в течение трех дней

Баскетбол Суперлига
20:06
Известно расписание матчей 1-го тура Суперлиги
Фото: ФБУ

Федерация баскетбола Украины опубликовала расписание матчей 1-го тура Суперлиги, который стартует на следующий день после матча за Суперкубок между «Будивельником» и «Прометеем».

Расписание матчей 1-го тура:

23 сентября. «Днепр» – «Харьковские Соколы»

24 сентября. «Тернополь» – «Киев-Баскет»

25 сентября. «Николаев» – «Кривой Рог», «Химик» – «Одесса»

26 сентября. «Черкасские Мавпы» – «Будивельник», «Прометей» – «Запорожье»

Отметим, регулярный чемпионат в сезоне 2021/2-22 гг. пройдет в четыре круга.

Напомним, в Николаеве пройдет предсезонный турнир с участием трех клубов Суперлиги.

Карен Агабекян
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Теги

Запорожье Прометей Будивельник Черкасские Мавпы БК «Одесса» Химик (баскетбол) Николаев Киев-Баскет БК «Тернополь» Харьковские Соколы Днепр (баскетбол)

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