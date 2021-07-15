Все начинается сначала. 42 очка Букера не спасли «Финикс» от второго поражения кряду против «Милуоки»
Пол: «Вина на мне. Я совершил пять потерь, принимал плохие решения»
Лидер «Финикса» – о поражении в 4-м матче финальной серии НБА против «Бакс»
Крис Пол / Фото - thespun.comЗвезда НБА, разыгрывающий «Финикс Санс» Крис Пол считает себя виновным за поражение в четвертом матче финала НБА против «Милуоки Бакс» (103:109, счет в серии 2:2).
Цитирует Пола arizonasports.com.
«Вина на мне. Я совершил пять потерь, принимал плохие решения. В концовке я попытался обыграть Джру Холидэя, поскользнулся, потерял мяч. В первой половине я сделал несколько плохих передач. «Милуоки» совершил намного больше бросков, чем мы. Я должен был позаботиться о контроле мяча. У нас 17 передач. Мы достаточно хорошо бросаем, но не имеем много возможностей для набора очков. Нельзя рассчитывать только на то, что у нас есть преимущество домашней площадки в серии. На выезде тоже нужно показывать хорошую игру. В следующих матчах пы должны выйти на паркет и не оставить шансов сопернику. Обычно мы хорошо отвечаем на провалы. Мы знаем, что нам нужно делать, чтобы стать лучше».
Напомним, Пол установил два рекорда столетия в первом матче финала НБА.
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