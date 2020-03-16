Дикость? Ультрас «Будивельника» порезали флаги «Киев-Баскета» и напали на работника арены
Постер-данк Липового, блок-шот Салливана и ключевое попадание Петрова – в топ-10 моментов недели
ФБУ опубликовала подборку самых ярких моментов
фото - ФБУ
ФБУ опубликовала на своем Youtube-канале подборку самых ярких моментов игровой недели в регулярном чемпионате Суперлиги.
В топ-10 эпизодов вошли блок-шот Льюиса Салливана, ключевое попадание Вячеслава Петрова, постер-данк Александра Липового и другие моменты.
Напомним, лидер «Будивельника» Михаил Анисимов покинул клуб.