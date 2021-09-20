Потолок зарплат в НБА может существенно подняться к 2025 году

Лига планирует подписать новый контракт по продаже телеправ

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Если НБА и профсоюз игроков не будут искусственно сдерживать рост потолка зарплат в ближайшие сезоны, то его величина может возрасти до 171 миллиона долларов к 2025 году, сообщает Forbes.

Такое увеличение потолка должно произойти в связи с тем, что НБА планирует подписать новый контракт по продаже телеправ, сумма которого составит 75 миллиардов долларов.

Ожидается, что благодаря новому соглашению бюджет лиги будет ежегодно пополняться на 8,3 миллиарда – это на 5,7 миллиарда больше, чем по нынешнему контракту.

Профсоюз игроков НБА после существенного роста баскетбольных доходов лиги может снова принять решение о существенном росте потолка или все-таки согласиться на сглаживание лимита – во втором случае потолок поднимется по крайней мере на 15 миллионов долларов.

НБА опубликовала полное расписание матчей на следующий сезон.