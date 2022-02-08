«Прометей» благодаря «трешке» с фолом от Доу вырвал победу у «Уникахи»

Чемпион Украины смог «дожать» испанскую команду

Фото: championsleague.basketball

Чемпион Украины «Прометей» в дебютном матче в рамках второго раунда Лиги чемпионов на домашней площадке вырвал победу у испанской «Уникахи» со счетом 70:69.

С самой первой четверти хозяева взяли инициативу в свои руки и контролировали ход поединка вплоть до четвертого отрезка. В заключительной четверти гости смогли совершить впечатляющий камбэк. Казалось, что испанцы заберут матч, но за 7 секунд до конца Крис Доу реализует фантастический трехочковый с фолом, после чего уверенно реализует штрафной бросок, вырвав, таким образом, победу для «Прометея».

Стоит отметить, что игроки «Уникахи» были точнее с ближней дистанции (47% против 37%), но баскетболисты «Прометея» точнее реализовывали броски из-за дуги (33% против 27%). Испанцы также собрали больше подборов (44 против 39), а украинцы отдали больше результативных передач (16 против 12).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уникахи» Дарио Брисуэла, набравший 24 очка.

Лига чемпионов. Второй раунд

«Прометей» – «Уникаха» 70:69 – (17:14, 17:13, 20:19, 16:23)

«Прометей»: Доу 19 + 7 подборов, Билан 5, Лукашов 6, Кеннеди 10 + 7 подборов + 6 передач, Стефенс 1 – старт; Харрисон 19, Липовый 6, Петров 4, Мишула 0, Беліков 0