«Прометей» подписал контракт с олимпийской чемпионкой Токио-2020 в составе сборной США

Новичок клуба была чемпионкой женской НБА





Ариэль Аткинс / Фото: Just Women's Sports

Женский «Прометей» подписал контракт с золотой медалисткой Олимпийских игр в Токио-2020 в составе сборной США Ариэль Аткинс. Об этом сообщил в Facebook владалец клуба Владимир Дубинский.



25-летняя выпускница Техасского университета в драфте-2018 была выбрана под 7-м номером «Вашингтон Мистикс» и в сезоне 2019 г. стала чемпионкой WNBA.

Аткинс кроме WNBA выступала в Австралии и Польше. Баскетболистка после ОИ-2020 вернулась в «Вашингтон». В «Прометее» Ариэль ждут в конце сентября.





Напомним, ранее «Прометей» показал свою новую арену в Слобожанском.

