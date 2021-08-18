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«Прометей» подписал контракт с олимпийской чемпионкой Токио-2020 в составе сборной США

Новичок клуба была чемпионкой женской НБА

Баскетбол В Украине
14:38
«Прометей» подписал контракт с олимпийской чемпионкой Токио-2020 в составе сборной США
Ариэль Аткинс / Фото: Just Women's Sports

Женский «Прометей» подписал контракт с золотой медалисткой Олимпийских игр в Токио-2020 в составе сборной США Ариэль Аткинс. Об этом сообщил в Facebook владалец клуба Владимир Дубинский.

25-летняя выпускница Техасского университета в драфте-2018 была выбрана под 7-м номером «Вашингтон Мистикс» и в сезоне 2019 г. стала чемпионкой WNBA.

Аткинс кроме WNBA выступала в Австралии и Польше. Баскетболистка после ОИ-2020 вернулась в «Вашингтон». В «Прометее» Ариэль ждут в конце сентября.


Напомним, ранее «Прометей» показал свою новую арену в Слобожанском.

Карен Агабекян
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Теги

Владимир Дубинский Прометей Ариэль Аткинс

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