Известно когда и где «Прометей» и «Будивельник» сыграют за Суперкубок
«Прометей» подписал контракт с олимпийской чемпионкой Токио-2020 в составе сборной США
Новичок клуба была чемпионкой женской НБА
Ариэль Аткинс / Фото: Just Women's Sports
Женский «Прометей» подписал контракт с золотой медалисткой Олимпийских игр в Токио-2020 в составе сборной США Ариэль Аткинс. Об этом сообщил в Facebook
владалец клуба Владимир Дубинский.
25-летняя выпускница Техасского университета в драфте-2018 была выбрана под 7-м номером «Вашингтон Мистикс» и в сезоне 2019 г. стала чемпионкой WNBA.
Аткинс кроме WNBA выступала в Австралии и Польше. Баскетболистка после ОИ-2020 вернулась в «Вашингтон». В «Прометее» Ариэль ждут в конце сентября.
Напомним, ранее «Прометей» показал свою новую арену в Слобожанском.
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