«Прометей» продлил контракт с одним из лидеров клуба

Легионер останется в Украине еще на сезон

Шон Эванс / фото - ФБУ

«Прометей» продлил соглашение с 32-летним легионером из США Шоном Эвансом. Об этом в своих соцсетях сообщил президент клуба из Слобожанского Владимир Дубинский.

32-летний бигмэн присоединился к «Прометею» по ходу прошлого сезона и помог команде завоевать дебютный чемпионский титул. В 35 матчах Суперлиги Эванс в среднем набирал 10,9 очков, делал 7,3 подбора и 1,7 передачи.

Напомним, первым новичком «Прометея» стал украинский центровой Дмитрий Тихонов.