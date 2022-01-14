«Прометей» продлил победную серию, обыграв аутсайдера Суперлиги

«Николаев» сражался на равных только в первых двух четвертях

Фото: ФБУ

«Прометей» обыграл «Николаев», добыв 23 победу в рамках регулярного чемпионата Суперлиги.

После первой половины игры «Прометей» вел с разницей всего в одно очко, однако в третьей четверти слобожанцы включились и создали двузначный отрыв. После этого «Николаев» в игру не вернулся.

Как итог – 23 победа «Прометея» в 23 матчах. Что касается «Николаева», то его серия поражений насчитывает десять поединков.

Лучший игрок матча – центровой «Прометея» Миро Билан, на счет которого 14 очков и 9 подборов. У «Николаева» выделился Зейд Херст (37 очков и 4 подбора).

Турнирная таблица Суперлиги.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Прометей» – «Николаев» 103:84 (25:23, 24:25, 29:14, 25:22)

«Прометей»: Харрисон 14+7 подборов, Билан 14+9 подборов, Липовый 6+10 подборов, Кеннеди 16+9 подборов, Сидоров 18+5 подборов – старт; Доу 16, Стефенс 11+6 подборов, Беликов 4, Лукашов 3, Тихонов 1, Мишула 0

«Николаев»: Херст 37, Волкер 6+6 передач, Барнис 2+5 подборов, Радунич 7, Тищенко 12 – старт; Кожемякин 9, Дубоненко 8, Хохоник 3, Заплотинский 0, Лукьян 0

