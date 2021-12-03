«Прометей» разгромил «Химик» и продолжил победную серию

Команда Ронена Гинзбурга ни разу не потеряла очки со старта сезона

Фото: ФБУ

«Прометей» на своей площадке разгромил «Химик» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Команда Ронена Гинзбурга убедительно выиграла первую четверть, после чего постепенно наращивала отрыв, который к концу встречи составил 29 очков. Лучшим игроком матча стал Девид Кеннеди, набравший 18 баллов и совершивший 8 подборов.

Таким образом, «Прометей» продолжил победную серию, которая составляет уже 15 поединков. В текущем чемпионате слобожанцы еще ни разу не теряли очки.

«Химик» проиграл в четвертом матче подряд, но остался в зоне плей-офф.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Прометей» – «Химик» 90:61 (21:9, 19:23, 24:12, 26:17)

«Прометей»: Кеннеди 18 + 8 подборов + 3 перехвата, Харрисон 11 + 7 подборов + 2 блок-шота, Эванс 8 + 5 подборов Сидоров 4, Петров 2 - старт, Доу 18 + 5 подборов - 3 потери, Лукашов 13, Билан 8 + 8 подборов, Беликов 5, Мишула 3

«Химик»: Спенсер 14, Джонс 8 + 9 подборов + 4 передачи, Эдвин 8 - 5 потерь, Антипов 5, Мироненко 0 - старт, Моррис 9, Ковляр 6 + 5 передач, Сорочан 3, Козак 2, Завадский 0