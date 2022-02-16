«Прометей» с боем уступил «Дрезднеру» в своем последнем матче сезона Лиги чемпионов
«Прометей» сыграет с «Харьковскими Соколами» молодежным составом
Основная команда сейчас на зарубежных сборах
Владимир Дубинский / Фото: Прометей
Президент «Прометея» Владимир Дубинский в эфире Часа баскетбола рассказал, что в следующем матче Суперлиги не сможет сыграть основной состав.
Ранее основной состав команды улетел на сборы в Чехию.
В матче Суперлиги против «Харьковских Соколов» сыграет молодежная команда «Прометея».
Напомним, ранее Дубинский рассказал, что женский «Прометей» не сыграет в Финале восьми Кубка Украины.
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