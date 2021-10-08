«Прометей» выдал крутой дебют в Лиге чемпионов, но на последней секунде проиграл «Тенерифе»
«Прометей» уничтожил «Черкасские Мавпы»
Подопечные Ронена Гинзубурга не знают горечи поражений во внутреннем чемпионате
Фото: FIBA
«Прометей» уверенно обыграл «Черкасские Мавпы» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.
Подопечные Ронена Гинзбурга уходили на перерыв с преимуществом в +26 очков, но не остановились на этом, продолжив наращивать преимущество во второй половине матча.
Самым результативным игроком встречи стал Сидоров, который набрал 15 очков.
Суперлига. Регулярный чемпионат:
«Прометей» – «Черкасские Мавпы» 100:54 (24:12, 26:12, 30:15, 20:15).
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