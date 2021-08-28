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«Прометей» уступил «Запорожью», но все равно стал победителем Мемориала Гаврилова

На турнире подопечные Ронена Гинзбурга выиграли два матча из трех
Баскетбол Суперлига
16:51
«Прометей» уступил «Запорожью», но все равно стал победителем Мемориала Гаврилова
Фото: facebook.com/prometeysc

Чемпион Украины «Прометей» выиграл предсезонный турнир – Мемориала Гаврилова.

Подопечные Ронена Гинзбурга уверенно победили в двух стартовых матчах, а поэтому, даже несмотря на поражение от «Запорожья» (76:85), с запасом стали лучшей командой турнира.

Второе место на Мемориале Гаврилова заняли «Харьковские Соколы», третье – «Запорожье», четвертое – «Николаев».

Напомним, лучшие клубы минувшего сезона Суперлиги примут участие в Кубке Прометея.

Сергей Остапенко
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Теги

Прометей Запорожье Харьковские Соколы Николаев

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