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«Прометей» уверенно разобрался с «Запорожьем» и повел в финальной серии

Команда из Каменского поймала кураж на своей арене

Баскетбол Суперлига
19:52
«Прометей» уверенно разобрался с «Запорожьем» и повел в финальной серии
Фото: ФБУ

В Каменском состоялся первый матч финальной серии Суперлиги между местным «Прометеем» и БК «Запорожье», где хозяева праздновали уверенную победу со счетом 85:57.

Равным матч оказался лишь в первой четверти, когда «Запорожье» не позволяло соперникам часто убегать в свои фирменные быстрые атаки и навязывало борьбу по всему периметру площадки.

Начиная со второй четверти преимущество «Прометея» становилось все более заметным, а в третьей десятиминутке хозяева вообще словили кураж, забрасывая с хорошей реализацией, и отлично отыграв в защите.

В финальной четверти «Запорожье» пыталось отыграться, но реализация их подвела. В концовке матча даже показалось, что гости опустили руки, понимая, что им уже не догнать оппонентов.

Суперлига. Плей-офф. Финал

«Прометей» – «Запорожье» 85:57 (21:20, 21:14, 23:9, 20:14) Счет в серии: 1:0

«Прометей»: Петров 14 + 6 передач + 3 перехвата + 3 подбора + 2 блок-шота, Эванс 10 + 9 подборов, Сидоров 8, Липовый 6, Стивенс 3 + 8 подборов – старт, Вон 18, Лукашов 10 + 7 подборов + 5 передач , Луценко 6, Беликов 4, Майерс 3, Климов 3, Пирогов 0

«Запорожье»: Грицак 16 + 6 подборов + 4 перехвата, Кэффи 10 + 6 передач – 4 потери, Сизов 8, Мальчевский 5, Тихонов 4 + 13 подборов – старт, Михеев 11 + 5 подборов + 3 передачи - 4 потери, Титов 2, Морозов 2, Маяускас 0, Рагимов 0

Карен Агабекян
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Запорожье Прометей

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