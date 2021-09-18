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матч-центр : Баскетбол
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«Прометей» в тяжелейшем матче обыграл российскую «Парму» и вышел в основной раунд Лиги чемпионов

Подопечные Гинзбурга впервые в своей истории примут участие в групповом этапе престижного турнира

Баскетбол Еврокубки
18 сентября 20:31
«Прометей» в тяжелейшем матче обыграл российскую «Парму» и вышел в основной раунд Лиги чемпионов
«Прометей» – «Парма» / Фото - ФБУ
«Прометей» в Софии (Болгария) сыграл финальный матч квалификации баскетбольной Лиги чемпионов.

Команда из Каменского в напряженном поединке переиграла российскую «Парму» со счетом 67:65 и вышла в групповой раунд турнира.

На стартовых минутах встречи команды присматривались друг к другу, но затем преимущество было на стороне подопечных Ронена Гинзбурга. Украинцы пытались надежно играть в защите, перекрывая свободные зоны сопернику.

Это привело к тому, что у «Прометея» за первую половину матча было семь перехватов против трех у соперника, в следствии этого, уверенный отрыв украинской команды.

В третьей четверти ситуация кардинально изменилась. Уже «Парма» начала плотно играть в защите, а игроки «Прометея» – ошибаться. Преимущество украинской команды начало таять и, в итоге, россиянам удалось сравнять счет и даже выйти вперед. С этого момента началась борьба нервов с большим количеством ошибок у обеих команд.

«Парма» в эти минуты выглядела увереннее, однако за четыре минуты до конца матча «Прометей» вновь вернулся в игру, сделав рывок 7:0, и ​​заставил наставника «Пармы Казиса Максвитиса брать два тайм-аута подряд. Это почти позволило ему спасти ситуацию – за 22 секунды до конца «Прометей вел 4 очка, и «Парме» за это время удалось отыграть два из них. 

Итоговый счет встречи – 67:65 в пользу «Прометея», который впервые в своей истории вышел в групповой этап престижного турнира.

И безумная радость от действующего чемпиона Украины:
Лига чемпионов. Квалификация. Финал

«Прометей» – «Парма» 67:65 (20:13, 21:15, 8:24, 18:13)

«Прометей»: Харрисон 20 очков + 6 подборов, Эванс 6, Доу 4 + 4 передачи, Стефенс 20 + 5 подборов, Сидоров 3 – старт, Петров 6 + 7 подборов, Лукашов 3, Липовый 3, Кэмпбелл 2 + 6 подборов, Беликов
Владимир Кириченко
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Теги

Прометей Лига чемпионов (баскетбол)

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