«Прометей» всухую выиграл серию с «Запорожьем» и стал чемпионом Суперлиги сезона-2020/2021

Хозяева доставили сопернику массу проблем в первой половине встречи

«Прометей» стал новым чемпионом Суперлиги / фото - ФБУ

«Прометей» стал новым чемпионом Суперлиги, обыграв «Запорожье» в третьем матче финальной серии плей-офф кряду. Поединок завершился со счетом 88:83.

Хозяева провели очень мощную первую половину матча. Команда Валерия Плеханова еще в стартовой четверти набрала 30 очков, а середине матча 51, оторвавшись от «Прометея» на 15 очков.

После большого перерыва гостям удалось перевернуть ход встречи. Команда Миленко Богичевича стала гораздо агрессивнее защищаться, в то время как «Запорожье», отдавшее все силы в начале, не смогло продолжать прессинг в таком же высоком темпе.

В «Прометее» мощную вторую половину провел Рашад Вон, который с 30 очками в активе стал лучшим игроком матча и помог спасти исход третьего матча.

Команда из Каменского закрывает финальную серию тремя победами кряду и увозит домой титул чемпиона Украины по баскетболу.

Результат и видеообзор предыдущего матча серии.