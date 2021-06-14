Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Прометей» всухую выиграл серию с «Запорожьем» и стал чемпионом Суперлиги сезона-2020/2021

Хозяева доставили сопернику массу проблем в первой половине встречи
Баскетбол Суперлига
20:27
«Прометей» всухую выиграл серию с «Запорожьем» и стал чемпионом Суперлиги сезона-2020/2021
«Прометей» стал новым чемпионом Суперлиги / фото - ФБУ

«Прометей» стал новым чемпионом Суперлиги, обыграв «Запорожье» в третьем матче финальной серии плей-офф кряду. Поединок завершился со счетом 88:83.

Хозяева провели очень мощную первую половину матча. Команда Валерия Плеханова еще в стартовой четверти набрала 30 очков, а середине матча 51, оторвавшись от «Прометея» на 15 очков.

После большого перерыва гостям удалось перевернуть ход встречи. Команда Миленко Богичевича стала гораздо агрессивнее защищаться, в то время как «Запорожье», отдавшее все силы в начале, не смогло продолжать прессинг в таком же высоком темпе.

В «Прометее» мощную вторую половину провел Рашад Вон, который с 30 очками в активе стал лучшим игроком матча и помог спасти исход третьего матча.

Команда из Каменского закрывает финальную серию тремя победами кряду и увозит домой титул чемпиона Украины по баскетболу.

Результат и видеообзор предыдущего матча серии.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Прометей Запорожье

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Рашад Вон – MVP финала Суперлиги. В решающем матче на его счету треть очков «Прометея»
Рашад Вон – MVP финала Суперлиги. В решающем матче на его счету треть очков «Прометея»
Баскетбол Суперлига
22:09
Дабл-дабл Эванса помог «Прометею» удвоить преимущество в серии с «Запорожьем»
Дабл-дабл Эванса помог «Прометею» удвоить преимущество в серии с «Запорожьем»
Баскетбол Суперлига
11 июня 19:59
«Прометей» уверенно разобрался с «Запорожьем» и повел в финальной серии
«Прометей» уверенно разобрался с «Запорожьем» и повел в финальной серии
Баскетбол Суперлига
9 июня 19:52
Плеханов: «Идеи на финал с «Прометеем» есть, осталось воплотить их в жизнь»
Плеханов: «Идеи на финал с «Прометеем» есть, осталось воплотить их в жизнь»
Баскетбол Суперлига
9 июня 13:32
Сидоров – MVP полуфиналов плей-офф
Сидоров – MVP полуфиналов плей-офф
Баскетбол Суперлига
7 июня 14:55
Багатскис: «Мы проиграли «Запорожью» чисто в одни ворота»
Багатскис: «Мы проиграли «Запорожью» чисто в одни ворота»
Баскетбол Суперлига
7 июня 08:36

Новости: Баскетбол

Рашад Вон – MVP финала Суперлиги. В решающем матче на его счету треть очков «Прометея»
Рашад Вон – MVP финала Суперлиги. В решающем матче на его счету треть очков «Прометея»
Суперлига
22:09
«Прометей» всухую выиграл серию с «Запорожьем» и стал чемпионом Суперлиги сезона-2020/2021
«Прометей» всухую выиграл серию с «Запорожьем» и стал чемпионом Суперлиги сезона-2020/2021
Суперлига
20:27
Финал Суперлиги. «Запорожье» — «Прометей». Видео трансляция
Финал Суперлиги. «Запорожье» — «Прометей». Видео трансляция
Суперлига
17:58
Кравцов: «Первый фактор решения вернуться в Украину – неопределенность из-за карантина»
Кравцов: «Первый фактор решения вернуться в Украину – неопределенность из-за карантина»
Суперлига
12:13
Фанастический блок-шот и мощный данк Адетокумбо через Гриффина вошли в топ-5 дня НБА
Фанастический блок-шот и мощный данк Адетокумбо через Гриффина вошли в топ-5 дня НБА
НБА
10:51
«Финикс» вновь переиграл «Денвер» и уверенно вышел в финал плей-офф Западной конференции
«Финикс» вновь переиграл «Денвер» и уверенно вышел в финал плей-офф Западной конференции
НБА
07:18
30+ очков Леонарда и Джорджа помогли «Клипперс» сократить отставание в четвертьфинальной серии с «Ютой»
30+ очков Леонарда и Джорджа помогли «Клипперс» сократить отставание в четвертьфинальной серии с «Ютой»
НБА
13 июня 07:31
Шикарный проход Букера и эффектный аллей-уп Симмонса и Эмбиида вошли в топ-5 дня НБА
Шикарный проход Букера и эффектный аллей-уп Симмонса и Эмбиида вошли в топ-5 дня НБА
НБА
12 июня 11:20
Йокич повторил достижение легенд НБА 50-летней давности
Йокич повторил достижение легенд НБА 50-летней давности
НБА
12 июня 09:19
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 21:53
5
Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
История Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 14:29
3
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Испания - Швеция. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Испания - Швеция. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Испания - Швеция. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Испания - Швеция. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
15 июня 19:00
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция
15 июня 19:00
Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
15 июня 22:00
Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция
15 июня 22:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
16 июня 16:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
16 июня 16:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
16 июня 19:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
16 июня 19:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
16 июня 22:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
16 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
18 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
18 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00