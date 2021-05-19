«Прометей» – второй полуфиналист плей-офф Суперлиги

Команда Гинзбурга третий раз подряд победила «Химик»

«Прометей» – второй полуфиналист плей-офф Суперлиги / фото - ФБУ

«Химик» принимал «Прометей» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Суперлиги.

Гости лучше начали игру, которая проходила довольно нерезультативно. Обе команды за первую половину на двоих набрали 63 очка, а подопечные Гинзбурга получили 7 очков преимущества. «Прометей», как и в двух стартовых матчах серии, имел преимущество на подборах, при этом команда из Каменского лучше атаковала из-за дуги.

У «Химика» очередной эффективный отрезок провел Льюис Салливан, который еще в первой части матча набрал 10 очков и оформил 7 подборов. Но в целом в южненцев были проблемы в атаке, что подчеркивает низкий процент реализации бросков с игры.

В третьей четверти «Прометей» увеличил свое преимущество, проведя хороший отрезок в нападении и продолжив демонстрировать качественную защиту. Отличный отрезок провел Илья Сидоров, который реализовал серию бросков за третью четверть.

Гости продолжали доминировать и после большого перерыва, не оставив сопернику шансов на камбэк. В течение четвертой четверти преимущество команды из Каменского достигала 20+ очков. «Прометей» одержал третью подряд уверенную победу в серии с «Химиком» и забронировал себе место в полуфинале. Команда Гинзбурга победила команду Степановского со счетом 81:63 и вышла в полуфинал плей-офф.

Во втором раунде «Прометей» сыграет против победителя пары «Будивельник» – «Днепр», где сейчас преимущество у столичного клуба (2-1).

Суперлига Париматч. 1/4 финала

«Химик» – «Прометей» 63:81 (10:16, 18:19, 13:20, 22:26)

«Химик»: Войналович 8, Рябчук 8, Зотов 8 + 6 передач, Нельсон 7, Антипов 5 – старт, Салливан 12 + 13 подборов, Ковляр 6, Мироненко 6, Марченко 3, Козак 0, Клевзуник 0.

«Прометей»: Эванс 21 + 7 подборов, Вон 20 Сидоров 12 + 5 передач, Петров 7, Липовый 2 + 6 передач – старт, Лукашов 10 Стефенс 6 + 5 подборов, Климов 2, Майерс 1 + 5 подборов, Беликов 0, Луценко 0, Пирогов 0.