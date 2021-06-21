Пустовой стал чемпионом Испании
Пустовой продолжит карьеру в Испании
Следующим клубом украинца станет «Гран-Канария»
Артем Пустовой / фото - twitter.com/ZonaEuroliga
Центровой сборной Украины Артем Пустовой продолжит играть в Испании. После ухода из «Барселоны» баскетболист стал свободным агентом.
Издание Mercado ACB cообщило, что следующим клубом украинца станет «Гран-Канария». Артем подпишет контракт в ближайшее время.
В последнем сезоне ACB-20/21 он набирал в среднем 7,8 очка и 3,2 подбора, проводя по 14,5 минуты за игру.
Напомним, что Владимир Герун также покинул свой клуб в Испании.
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