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Пустовой продолжит карьеру в Испании

Следующим клубом украинца станет «Гран-Канария»
Баскетбол Украинские легионеры
10:32
Пустовой продолжит карьеру в Испании
Артем Пустовой / фото - twitter.com/ZonaEuroliga

Центровой сборной Украины Артем Пустовой продолжит играть в Испании. После ухода из «Барселоны» баскетболист стал свободным агентом.

Издание Mercado ACB cообщило, что следующим клубом украинца станет «Гран-Канария». Артем подпишет контракт в ближайшее время.

В последнем сезоне ACB-20/21 он набирал в среднем 7,8 очка и 3,2 подбора, проводя по 14,5 минуты за игру.

Напомним, что Владимир Герун также покинул свой клуб в Испании.

Антон Кривенко
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