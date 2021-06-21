Пустовой продолжит карьеру в Испании

Следующим клубом украинца станет «Гран-Канария»

Артем Пустовой / фото - twitter.com/ZonaEuroliga

Центровой сборной Украины Артем Пустовой продолжит играть в Испании. После ухода из «Барселоны» баскетболист стал свободным агентом.

Издание Mercado ACB cообщило, что следующим клубом украинца станет «Гран-Канария». Артем подпишет контракт в ближайшее время.

В последнем сезоне ACB-20/21 он набирал в среднем 7,8 очка и 3,2 подбора, проводя по 14,5 минуты за игру.

Напомним, что Владимир Герун также покинул свой клуб в Испании.