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Пятая суперзвезда НБА подтвердила участие на Олимпиаде в Токио за сборную США

Американцы усилились еще одним защитником
Olympics Токио-2020
15:20
Пятая суперзвезда НБА подтвердила участие на Олимпиаде в Токио за сборную США
Девин Букер / фото - nba.com

Атакующий защитник «Финикс Санс» Девин Букер поможет сборной США на Олимпиаде в Токио.

Букер решил сыграть за сборную, несмотря на плотный график. «Финикс» вышел в финал Западной конференции и теоретически может завершить сезон за несколько дней до начала Олимпиады, если выйдет в финал и доведет серию с соперником до семи матчей.

Ранее участвовать в Олимпиаде согласились разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмиан Лиллард, форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум, «большой» «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин и атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил.

Рене Тер Велде
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Теги

Финикс Санс Дрэймонд Грин Голден Стэйт Уорриорз Дэмиан Лиллард Портленд Трэйл Блэйзерс

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