Лиллард и Грин готовы выступить на Олимпийских играх
Пятая суперзвезда НБА подтвердила участие на Олимпиаде в Токио за сборную США
Американцы усилились еще одним защитником
15:20
Девин Букер / фото - nba.com
Атакующий защитник «Финикс Санс» Девин Букер поможет сборной США на Олимпиаде в Токио.
Букер решил сыграть за сборную, несмотря на плотный график. «Финикс» вышел в финал Западной конференции и теоретически может завершить сезон за несколько дней до начала Олимпиады, если выйдет в финал и доведет серию с соперником до семи матчей.
Ранее участвовать в Олимпиаде согласились разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмиан Лиллард, форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум, «большой» «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин и атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил.
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