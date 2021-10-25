«Сакраменто» без Леня проиграл «Голден Стэйт», «Лейкерс» добыли первую победу в сезоне

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 13
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 9
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс 101:95 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Майами Хит 102:91 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Даллас Маверикс 95:103 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Детройт Пистонс 97:82 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Нью-Орлеан Пеликанс 96:89 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Милуоки Бакс 111:121 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Финикс Санс 134:105 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Мемфис Гриззлис 114:120 Окончен
23:00 Бруклин Нетс - Шарлотт Хорнетс 95:111 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Кривбасс - Днепр 82:71 Окончен
14:00 Химик - Прометей 64:92 Окончен
16:00 БК Одесса - БК Запорожье 68:67 Окончен
17:00 Николаев - Харьковские Соколы 71:82 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Хьюстон Рокетс - Бостон Селтикс 97:107 Окончен
02:00 Нью-Йорк Никс - Орландо Мэджик 104:110 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Филадельфия Севенти Сиксерс 103:115 Окончен
04:00 Сакраменто Кингз - Голден Стэйт Уорриорз 107:119 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Мемфис Гриззлис 121:118 Окончен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован

«Сакраменто» без Леня проиграл «Голден Стэйт», «Лейкерс» добыли первую победу в сезоне

Результаты и видеообзоры всех матчей игрового дня
Баскетбол НБА
07:44
«Сакраменто» без Леня проиграл «Голден Стэйт», «Лейкерс» добыли первую победу в сезоне
Скраменто - Голден Стэйт / фото - SFGATE

НБА. Регулярный чемпионат

«Бруклин» – «Шарлотт» 95:111 (31:27, 27:23, 20:29, 17:32)

«Бруклин»: Дюрэнт (38), Харден (15 + 7 подборов + 8 передач + 8 потерь), Харрис (7), Клэкстон (5), Картер (3) – старт; Олдридж (9 + 8 подборов), Браун (8 + 7 подборов), Миллс (5), Миллсэп (5), Бембри (0), Джонсон (0), Шарп (0), Томас (0).

«Шарлотт»: Бриджес (32 + 9 подборов), Болл (18), Убре (9 + 9 подборов), Хэйворд (8 + 6 передач + 5 потерь), Пламли (5) – старт; Смит (15), Коди Мартин (12), Макдэниэлс (7), Вашингтон (5), Кэри (0), Букнайт (0), Тор (0), Джонс (0), Ричардс (0).

«Оклахома-Сити» – «Филадельфия» 103:115 (26:36, 25:23, 27:28, 25:28)

«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (29 + 8 передач), Гидди (19 + 8 подборов + 7 передач), Дорт (13), Бэйзли (8 + 7 подборов), Фэйворс (6) – старт; Мускала (9), Уильямс (8), Робинсон-Эрл (5), Покушевски (4), Мэнн (2), Маледон (0).

«Филадельфия»: Сет Карри (28), Эмбиид (22 + 9 подборов + 6 передач), Макси (14), Харрис (14 + 9 подборов), Грин (11 + 8 подборов) – старт; Ньянг (12), Коркмаз (9), Тайбулл (3), Рид (2), Джо (0).

«Нью-Йорк» – «Орландо» 104:110 (29:27, 28:25, 23:22, 24:36)

«Нью-Йорк»: Рэндл (30 + 16 подборов + 4 блок-шота), Барретт (12), Уокер (10), Робинсон (10 + 10 подборов), Фурнье (8) – старт; Роуз (23), Беркс (9), Топпин (2), Куикли (0), Макбрайд (0), Гибсон (0).

«Орландо»: Энтони (29 + 16 подборов + 8 передач), Саггс (11), Картер (11 + 9 подборов + 4 блок-шота), Бамба (10 + 13 подборов), Ф. Вагнер (10 + 7 подборов) – старт; Росс (22), М. Вагнер (8), Хэмптон (7), Р. Лопес (2), Браздейкис (0).

«Хьюстон» – «Бостон» 97:107 (30:22, 21:31, 21:36, 25:18)

«Хьюстон»: Грин (30), Вуд (20 + 9 подборов), Портер (15 + 8 потерь), Тэйт (12 + 8 подборов), Тайс (6) – старт; Шенгюн (7), Огастин (3), Кристофер (2), Гордон (2), Нваба (0), Хауз (0).

«Бостон»: Тейтум (31 + 9 подборов), Шредер (18), Хорфорд (17 + 10 подборов), Смарт (8), Р. Уильямс (2) – старт; Г. Уильямс (18), Ричардсон (7), Притчард (6), Несмит (0).

«Сакраменто» – «Голден Стэйт» 107:119 (31:29, 31:31, 26:30, 19:29)

«Сакраменто»: Барнс (24 + 7 подборов), Фокс (17 + 6 передач + 7 потерь), Холмс (16 + 11 подборов), Халибертон (8 + 7 подборов + 9 передач), Харклесс (8) – старт; Митчелл (22), Хилд (6), Томпсон (6 + 7 подборов), Дэвис (0).

«Голден Стэйт»: Карри (27 + 7 подборов + 10 передач), Пул (22), Уиггинс (17), Грин (14 + 6 передач), Луни (8) – старт; Ли (11), Пэйтон (10), Портер (5 + 9 подборов), Тоскано-Андерсон (3), Бьелица (2).

«Лейкерс» – «Мемфис» 121:118 (29:24, 33:32, 25:34, 34:28)

«Лейкерс»: Дэвис (22 + 8 подборов + 4 блок-шота), Джеймс (19 + 6 передач + 5 потерь), Уэстбрук (13 + 7 подборов + 13 передач + 8 потерь), Бэйзмор (11), Джордан (8 + 8 подборов) – старт; Энтони (28), Монк (12), Ховард (4), Ривз (4), Брэдли (0).

«Мемфис»: Морэнт (40 + 10 передач + 7 потерь), Бэйн (17), Адамс (14 + 16 подборов + 6 передач), Мелтон (13), Джарен Джексон (12) – старт; Тиллман (7 + 7 подборов), Джонс (6), Кларк (4), Уильямс (3), Андерсон (2).

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

 

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Результаты (НБА) Алексей Лень

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

НБА. «Торонто» Михайлюка уступил «Далласу» с невероятным Дончичем, «Портленд» разгромил «Финикс»
НБА. «Торонто» Михайлюка уступил «Далласу» с невероятным Дончичем, «Портленд» разгромил «Финикс»
Баскетбол НБА
24 октября 08:38

Новости: Баскетбол

Карри отличился сразу двумя впечатляющими достижениями в НБА
Карри отличился сразу двумя впечатляющими достижениями в НБА
НБА
10:28
«Сакраменто» без Леня проиграл «Голден Стэйт», «Лейкерс» добыли первую победу в сезоне
«Сакраменто» без Леня проиграл «Голден Стэйт», «Лейкерс» добыли первую победу в сезоне
НБА
07:44
Главный тренер «Днепра»: «Желанию бороться не научишь, если у тебя нет сердца»
Главный тренер «Днепра»: «Желанию бороться не научишь, если у тебя нет сердца»
Суперлига
24 октября 20:24
«Филадельфия» готова обменять Бена Симмонса в любой клуб НБА
«Филадельфия» готова обменять Бена Симмонса в любой клуб НБА
НБА
24 октября 20:10
«Харьковские Соколы» выиграли второй матч за неделю, обыграв «Николаев»
«Харьковские Соколы» выиграли второй матч за неделю, обыграв «Николаев»
Суперлига
24 октября 19:45
«Одесса» вырвала победу у «Запорожья»
«Одесса» вырвала победу у «Запорожья»
Суперлига
24 октября 18:02
«Прометей» не заметил «Химик» в центральном матче тура
«Прометей» не заметил «Химик» в центральном матче тура
Суперлига
24 октября 15:47
«Кривбасс» сенсационно обыграл «Днепр», прервав серию из четырех поражений
«Кривбасс» сенсационно обыграл «Днепр», прервав серию из четырех поражений
Суперлига
24 октября 15:00
Главный тренер «Тернополя» – о победе над «Мавпами»: «Наверное, худшая игра по качеству баскетбола в нашем исполнении»
Главный тренер «Тернополя» – о победе над «Мавпами»: «Наверное, худшая игра по качеству баскетбола в нашем исполнении»
Суперлига
24 октября 11:10
Все новости

Популярные новости

Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
4
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 20:46
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Дзюдо
18 октября 21:38
1
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсон нельзя назвать великим»
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсон нельзя назвать великим»
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 16:22
1
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 07:24
«Команда Усика очень рада реваншу с Джошуа». Хирн намерен организовать бой в Великобритании
«Команда Усика очень рада реваншу с Джошуа». Хирн намерен организовать бой в Великобритании
Бокс Профессиональный бокс
23 октября 09:22
Все новости