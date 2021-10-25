«Сакраменто» без Леня проиграл «Голден Стэйт», «Лейкерс» добыли первую победу в сезоне
НБА. Регулярный чемпионат
«Бруклин» – «Шарлотт» 95:111 (31:27, 27:23, 20:29, 17:32)
«Бруклин»: Дюрэнт (38), Харден (15 + 7 подборов + 8 передач + 8 потерь), Харрис (7), Клэкстон (5), Картер (3) – старт; Олдридж (9 + 8 подборов), Браун (8 + 7 подборов), Миллс (5), Миллсэп (5), Бембри (0), Джонсон (0), Шарп (0), Томас (0).
«Шарлотт»: Бриджес (32 + 9 подборов), Болл (18), Убре (9 + 9 подборов), Хэйворд (8 + 6 передач + 5 потерь), Пламли (5) – старт; Смит (15), Коди Мартин (12), Макдэниэлс (7), Вашингтон (5), Кэри (0), Букнайт (0), Тор (0), Джонс (0), Ричардс (0).
«Оклахома-Сити» – «Филадельфия» 103:115 (26:36, 25:23, 27:28, 25:28)
«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (29 + 8 передач), Гидди (19 + 8 подборов + 7 передач), Дорт (13), Бэйзли (8 + 7 подборов), Фэйворс (6) – старт; Мускала (9), Уильямс (8), Робинсон-Эрл (5), Покушевски (4), Мэнн (2), Маледон (0).
«Филадельфия»: Сет Карри (28), Эмбиид (22 + 9 подборов + 6 передач), Макси (14), Харрис (14 + 9 подборов), Грин (11 + 8 подборов) – старт; Ньянг (12), Коркмаз (9), Тайбулл (3), Рид (2), Джо (0).
«Нью-Йорк» – «Орландо» 104:110 (29:27, 28:25, 23:22, 24:36)
«Нью-Йорк»: Рэндл (30 + 16 подборов + 4 блок-шота), Барретт (12), Уокер (10), Робинсон (10 + 10 подборов), Фурнье (8) – старт; Роуз (23), Беркс (9), Топпин (2), Куикли (0), Макбрайд (0), Гибсон (0).
«Орландо»: Энтони (29 + 16 подборов + 8 передач), Саггс (11), Картер (11 + 9 подборов + 4 блок-шота), Бамба (10 + 13 подборов), Ф. Вагнер (10 + 7 подборов) – старт; Росс (22), М. Вагнер (8), Хэмптон (7), Р. Лопес (2), Браздейкис (0).
«Хьюстон» – «Бостон» 97:107 (30:22, 21:31, 21:36, 25:18)
«Хьюстон»: Грин (30), Вуд (20 + 9 подборов), Портер (15 + 8 потерь), Тэйт (12 + 8 подборов), Тайс (6) – старт; Шенгюн (7), Огастин (3), Кристофер (2), Гордон (2), Нваба (0), Хауз (0).
«Бостон»: Тейтум (31 + 9 подборов), Шредер (18), Хорфорд (17 + 10 подборов), Смарт (8), Р. Уильямс (2) – старт; Г. Уильямс (18), Ричардсон (7), Притчард (6), Несмит (0).
«Сакраменто» – «Голден Стэйт» 107:119 (31:29, 31:31, 26:30, 19:29)
«Сакраменто»: Барнс (24 + 7 подборов), Фокс (17 + 6 передач + 7 потерь), Холмс (16 + 11 подборов), Халибертон (8 + 7 подборов + 9 передач), Харклесс (8) – старт; Митчелл (22), Хилд (6), Томпсон (6 + 7 подборов), Дэвис (0).
«Голден Стэйт»: Карри (27 + 7 подборов + 10 передач), Пул (22), Уиггинс (17), Грин (14 + 6 передач), Луни (8) – старт; Ли (11), Пэйтон (10), Портер (5 + 9 подборов), Тоскано-Андерсон (3), Бьелица (2).
«Лейкерс» – «Мемфис» 121:118 (29:24, 33:32, 25:34, 34:28)
«Лейкерс»: Дэвис (22 + 8 подборов + 4 блок-шота), Джеймс (19 + 6 передач + 5 потерь), Уэстбрук (13 + 7 подборов + 13 передач + 8 потерь), Бэйзмор (11), Джордан (8 + 8 подборов) – старт; Энтони (28), Монк (12), Ховард (4), Ривз (4), Брэдли (0).
«Мемфис»: Морэнт (40 + 10 передач + 7 потерь), Бэйн (17), Адамс (14 + 16 подборов + 6 передач), Мелтон (13), Джарен Джексон (12) – старт; Тиллман (7 + 7 подборов), Джонс (6), Кларк (4), Уильямс (3), Андерсон (2).
Результаты матчей предыдущего игрового дня.
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