Женская команда США завоевала золото Олимпийских Игр
Сборная Австралии завоевала первую в истории олимпийскую медаль в баскетболе
Австралийцы стали бронзовыми призерами турнира в Токио
07:35
Фото: Reuters
Сборная Австралии в матче за третье место баскетбольного турнира Олимпийских Игр-2020 в Токио (Япония) одержала победу над командой Словении и, таким образом, завоевала свою первую в истории олимпийскую медаль.
Австралийский разыгрывающий Пэтти Миллс установил личный рекорд результативности в матчах за сборную, набрав 42 очка.
Олимпиада. Токио (Япония)
Баскетбол. Мужчины. Матч за третье место
Словения – Австралия 93:107 (19:20, 26:33, 22:25, 26:29)
Словения: Дончич (22 + 8 подборов + 7 передач + 8 потерь), Тоби (13), З. Драгич (9), Чанчар (8), Николич (0) – старт; Препелич (18 + 7 подборов), Блажич (12), Димец (6), Мурич (5), Рупник (0).Австралия: Миллс (42 + 9 передач), Инглс (16 + 9 подборов), Лэндейл (14), Тайбулл (11), Кэй (6) – старт; Экзам (12), Гулдинг (6), Деллаведова (0), Соби (0).
Сборная США завоевала четвертую золотую медаль Олимпийских Игр подряд.
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