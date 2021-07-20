Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Милуоки Бакс - Финикс Санс 105:98 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Сборная США потеряла одного из лучших игроков перед вылетом на Олимпиаду в Токио

Зак Лавин выбыл из-за протоколов по охране здоровья и безопасности
Olympics Токио-2020
20 июля 08:40
Сборная США потеряла одного из лучших игроков перед вылетом на Олимпиаду в Токио
Зак Лавин / фото - nba.com

Атакующий защитник сборной США Зак Лавин попал под протоколы по охране здоровья и безопасности, связанные с COVID-19.

Лавин сегодня не полетит с командой на Олимпиаду в Токио. Участие игрока в Играх полностью не исключено. У сборной США есть надежда, что Лавин получит разрешение на поездку в Японию в конце этой недели.

Сборная США столкнулась с рядом потерь в преддверии игр в Токио. На прошлой неделе Брэдли Бил и Джереми Грант были внесены в протоколы по охране здоровья и безопасности, а Кевин Лав исключен из заявки по состоянию здоровья. Грант получил разрешение и поедет в Токио с командой США, Бил и Лав были заменены на Келдона Джонсона и Джавала Макги.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сборная США (баскетбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Превью баскетбольного турнира на Олимпиаде. США, Испания и не только
Превью
Превью баскетбольного турнира на Олимпиаде. США, Испания и не только
Olympics Токио-2020
21 июля 07:00
FIBA опубликовала рейтинг сборных перед ОИ – США только третьи
FIBA опубликовала рейтинг сборных перед ОИ – США только третьи
Olympics Токио-2020
20 июля 13:44
Матч сборной США с командой Австралии накануне Олимпиады отменен
Матч сборной США с командой Австралии накануне Олимпиады отменен
Olympics Токио-2020
16 июля 11:13
Защитник сборной США не сыграет на Олимпийских играх в Токио
Защитник сборной США не сыграет на Олимпийских играх в Токио
Olympics Токио-2020
16 июля 08:58
Бил может пропустить Олимпийские игры в Токио
Бил может пропустить Олимпийские игры в Токио
Olympics Токио-2020
15 июля 15:20
Сборная США разгромила Аргентину после двух поражений подряд
Сборная США разгромила Аргентину после двух поражений подряд
Olympics Токио-2020
14 июля 11:30

Новости: Баскетбол

Яннис Адетокумбо привел «Милуоки Бакс» к первому титулу НБА за 50 лет
Послесловие
Яннис Адетокумбо привел «Милуоки Бакс» к первому титулу НБА за 50 лет
НБА
21 июля 18:37
Украина разгромно проиграла России на Еврочеллендже
Украина разгромно проиграла России на Еврочеллендже
Сборная Украины
21 июля 17:54
Впервые в истории три брата стали чемпионами НБА
Впервые в истории три брата стали чемпионами НБА
НБА
21 июля 14:50
«Тернополь» подписал второго американского защитника
«Тернополь» подписал второго американского защитника
Суперлига
21 июля 13:10
Топ-5 моментов дня в НБА. Сокрушительный данк Лопеса и феноменальный блок-шот Янниса
Топ-5 моментов дня в НБА. Сокрушительный данк Лопеса и феноменальный блок-шот Янниса
НБА
21 июля 12:25
Лавин присоединится к сборной США в Токио
Лавин присоединится к сборной США в Токио
Токио-2020
21 июля 12:00
Букер: «Это боль, которую я ранее не испытывал в своей жизни»
Букер: «Это боль, которую я ранее не испытывал в своей жизни»
НБА
21 июля 11:00
Крис Пол: «Я не завершаю карьеру. Буду работать как и прежде»
Крис Пол: «Я не завершаю карьеру. Буду работать как и прежде»
НБА
21 июля 10:40
Адетокумбо переписал историю, повторив рекорд Леброна, Джордана и Уэста
Адетокумбо переписал историю, повторив рекорд Леброна, Джордана и Уэста
НБА
21 июля 10:00
Все новости

Популярные новости

Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Борьба
19 июля 14:30
162
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 15:05
11
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
30
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
15
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Футбол Сборная Украины
18 июля 09:47
Все новости