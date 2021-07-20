Сборная США потеряла одного из лучших игроков перед вылетом на Олимпиаду в Токио

Зак Лавин выбыл из-за протоколов по охране здоровья и безопасности

Зак Лавин / фото - nba.com

Атакующий защитник сборной США Зак Лавин попал под протоколы по охране здоровья и безопасности, связанные с COVID-19.

Лавин сегодня не полетит с командой на Олимпиаду в Токио. Участие игрока в Играх полностью не исключено. У сборной США есть надежда, что Лавин получит разрешение на поездку в Японию в конце этой недели.

Сборная США столкнулась с рядом потерь в преддверии игр в Токио. На прошлой неделе Брэдли Бил и Джереми Грант были внесены в протоколы по охране здоровья и безопасности, а Кевин Лав исключен из заявки по состоянию здоровья. Грант получил разрешение и поедет в Токио с командой США, Бил и Лав были заменены на Келдона Джонсона и Джавала Макги.