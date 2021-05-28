Сборная Украины 3х3 победила Иран в заключительном матче группы олимпийской квалификации

Наша команда одержала две победы на групповом этапе

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 победила команду Ирана / фото - ФБУ

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 победила команду Ирана в заключительном матче группового этапа олимпийской квалификации – 17:7.

Соперницы решительно начали встречу, желая зацепиться за первую победу, вырвавшись вперед на первых минутах. Впоследствии украинки сосредоточились на борьбе и перехватили инициативу. Контролируя дальнейший ход борьбы, наши девушки вышли вперед и довели матч до второй победы на групповом этапе.

В заключительных поединках группы В сыграют команды Австралии и Ирана и Японии с Таиландом.

Баскетбол 3х3. Олимпийская квалификация. Группа В.

Украина – Иран 17:7

Украина: Филевич 8, Рулевая 8, Ольховик 1, Цюбик.

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 уступила команде Австралии во втором матче группового этапа олимпийской квалификации.