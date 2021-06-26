Плеханов: «Идеи на финал с «Прометеем» есть, осталось воплотить их в жизнь»
Шок для запорожских фанатов баскетбола. Плеханов попрощался с командой
Украинский специалист со следующего сезона может возглавить другой клуб Суперлиги
Валерий Плеханов / Фото - ФБУГлавный тренер БК «Запорожье» Валерий Плеханов на своем аккаунте в Facebook попрощался с запорожской командой.
«Расставание – маленькая смерть... Уважаемые болельщики БК «Запорожье», хочу еще раз признаться Вам в любви и вспомнить «наши» радости и печали последних четырех сезонов. Было разное. И глубокие разочарования, и вера в то, что это не на всегда, и выигранный регулярный чемпионат, и два комплектов медалей – и конечно же огромная любовь к команде и городу. Вы, преданные и разбирающиеся в этом красивом виде спорта болельщики. Но, пришло время прощаться... Отдельные слова благодарности, Валерию Альбертовичу Элькинсону и Виктору Афанасьевичу Стельмакову. Мы всегда «плыли в одной лодке»!!! Наш судейский столик во главе с Петром Павловичем Драганом – самый объективный. Наш офис и обслуживающий персонал – самый дружный. Мои помощники – Щеглинский Дмитрий Иванович и Овдеенко Станислав – профессионалы своего дела».
«За четыре года мне посчастливилось поработать с большим количеством игроков и каждому из них я очень благодарен за совместный труд и сделанную вместе атмосферу в команде. Верю, что мечта сыграть в Еврокубках обязательно осуществится, а наш лучший зал «Юность» будет заполнен до отказа! Часть моего сердца навсегда останется в БК «Запорожье».
В минувшем сезоне под руководством Плеханова «Запорожье» занял четвертое место в регулярном чемпионате и впервые в истории попал в финал Суперлиги, где проиграл «Прометею» (0:3).
Сообщается, что Плеханов в следующем сезоне возглавит «Харьковские Соколы». Источники basket.com.ua подтверждают эту информацию, также в Харьков вместе с тренером могут переехать и несколько баскетболистов, выступавших в минувшем сезоне за запорожский коллектив.
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