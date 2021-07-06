Шредер надеется сыграть на Олимпийских играх в Токио
Разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шредер рассказал о том, что не теряет надежды сыграть за сборную Германии на Олимпийских играх в Токио.
Немецкая команда пробилась на Игры, став победителем квалификационного турнира в хорватском Сплите. Шредер намеревался выступить в отборе, но вынужден был отказаться от участия из-за проблем со страховкой.
Выходящему на рынок свободных агентов Шредеру необходимо оформить крупную страховку. Германия была готова выделить перед турниром в Сплите 10 миллионов евро, но этого оказалось недостаточно.
Шредер надеется, что вопрос удастся решить перед стартом олимпийского турнира (25 июля), сообщает Silver Screen & Roll.
«Я всегда готов приехать в сборную, но ситуация непростая. Команда сделала свою работу в Хорватии, теперь свою работу должен сделать мой агент. Надеюсь, все получится».
Деннис Шредер недоволен своей ролью в «Лейкерс» и хочет продолжить карьеру в другой команде.
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