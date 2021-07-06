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Шредер надеется сыграть на Олимпийских играх в Токио

Защитник «Лейкерс»не теряет надежды выступить в составе сборной Германии на Олимпиаде
Olympics Токио-2020
15:20
Шредер надеется сыграть на Олимпийских играх в Токио
Деннис Шредер / фото - nba.com

Разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шредер рассказал о том, что не теряет надежды сыграть за сборную Германии на Олимпийских играх в Токио.

Немецкая команда пробилась на Игры, став победителем квалификационного турнира в хорватском Сплите. Шредер намеревался выступить в отборе, но вынужден был отказаться от участия из-за проблем со страховкой.

Выходящему на рынок свободных агентов Шредеру необходимо оформить крупную страховку. Германия была готова выделить перед турниром в Сплите 10 миллионов евро, но этого оказалось недостаточно.

Шредер надеется, что вопрос удастся решить перед стартом олимпийского турнира (25 июля), сообщает Silver Screen & Roll.

«Я всегда готов приехать в сборную, но ситуация непростая. Команда сделала свою работу в Хорватии, теперь свою работу должен сделать мой агент. Надеюсь, все получится».

Деннис Шредер недоволен своей ролью в «Лейкерс» и хочет продолжить карьеру в другой команде.

Рене Тер Велде
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Теги

Деннис Шредер Лос-Анджелес Лейкерс сборная Германии (баскетбол)

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