Журавлев: «Шундель довольно сильно подвернул голеностоп. Травма крепкая»
Шундель: «Не дали забить лидерам «Прометея» и довели дело до победы»
Защитник «Днепра» – о победе в первом матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги
Анатолий Шундель / Фото - ФБУЗащитник «Днепра» Анатолий Шундель поделился эмоциями после победы своей команды в первом поединке полуфинальной серии плей-офф Суперлиги над «Прометеем» (72:63).
«Важная победа дома в первой игре серии. Спасибо большевикам. Хорошая поддержка была сегодня. В начале было много промахов и глупых потерь у обеих команд. Возможно, перегорели в полуфинале. Во второй половине мы контролировали игру. До последнего хорошо отработали в защите. Не дали забить их лидерам и довели дело до победы».
Накануне «Запорожье» сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф Суперлиги с «Киев-Баскет».
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