«Сиксерс» готовы обменять Симмонса только на игрока уровня Матча звезд

Игра разыгрывающего в этом плей-офф разочаровала многих экспертов и болельщиков «Филадельфии»



Бен Симмонс / фото - bleacherreport.com

«Филадельфия» получает предложения по обмену разыгрывающего Бена Симмонса.

Стало известно, что «Сиксерс» не изменили свою позицию и готовы расстаться с Симмонсом только в случае получения в качестве компенсации игрока уровня Матча всех звезд.

«76-е» отказали «Индиане», которая предложила за австралийца Малкольма Брогдона и драфт-пик 1-го раунда.

Игра Симмонса в плей-офф-2021 разочаровала многих экспертов и болельщиков «Филадельфии». Бен выдал худший процент реализации штрафных в истории плей-офф (34,2%).

В решающих матчах серии второго раунда с «Атлантой» (3-4) баскетболист практически не бросал по кольцу с игры. «Хоукс» удалось удержать Бена ниже отметки в 10 набранных очков в четырех из семи матчей противостояния, включая 5 очков решающей седьмой встрече.

Статистика Симмонса в регулярном чемпионате-20/21 – 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи (при 3 потерях) за 32,3 минуты на паркете, при реализации бросков с игры 56% и штрафных 61,3%.

Бен Симмонс в межсезонье может сменить бросковую руку с левой на правую.