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Сильнейший клуб Беларуси «Цмоки-Минск» решил отказаться от своего названия

Клубу исполнилось 15 лет
Баскетбол В Европе
5 сентября 16:29
Сильнейший клуб Беларуси «Цмоки-Минск» решил отказаться от своего названия
фото - Facebook

Белорусский клуб «Цмоки-Минск» откажется от своего названия. Об этом в эфире Еврорадио сообщил председатель клуба Юрий Шакола.

  «Хочу отметить, что название «Цмоки-Минскм существует последний сезон. Оно просуществовала девять лет, но это уже история — интересная, богатая. Однако жизнь не стоит на месте. Будем искать новые формы. Возможно, это будет коммерческий проект»

Изначальным названием клуба был «Минск-2006», а в 2012 клуб стал «Цмоки-Минском». Название придумал баскетболист Александр Куль. Женская команда выигрывали чемпионат Беларуси 6раз, мужчины — 13.

Цмоки с белорусского языка переводится, как драконы.

Отметим, что белорусы могут стать соперниками «Днепра» в Лиге чемпионов.

Антон Кривенко
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