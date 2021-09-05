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Сильнейший клуб Беларуси «Цмоки-Минск» решил отказаться от своего названия
Клубу исполнилось 15 лет
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Белорусский клуб «Цмоки-Минск» откажется от своего названия. Об этом в эфире Еврорадио сообщил председатель клуба Юрий Шакола.
«Хочу отметить, что название «Цмоки-Минскм существует последний сезон. Оно просуществовала девять лет, но это уже история — интересная, богатая. Однако жизнь не стоит на месте. Будем искать новые формы. Возможно, это будет коммерческий проект»
Изначальным названием клуба был «Минск-2006», а в 2012 клуб стал «Цмоки-Минском». Название придумал баскетболист Александр Куль. Женская команда выигрывали чемпионат Беларуси 6раз, мужчины — 13.
Цмоки с белорусского языка переводится, как драконы.
Отметим, что белорусы могут стать соперниками «Днепра» в Лиге чемпионов.
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