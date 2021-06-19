Состоялась церемония включения Волкова в Зал славы FIBA

Александр Волков / фото - 24 Канал

Один из лучших баскетболистов в истории Украины Александр Волков официально включен в Зал славы FIBA.

Из-за коронавирусных ограничений церемония прошла в формате онлайн и в рамках нее Волков выступил с эмоциональной речью.

В первую очередь спасибо моим маме и папе, которые привели меня в баскетбол и поддерживали меня с первого дня моей карьеры. Во-вторых, хочу поблагодарить мою любимую жену Аллу, которая была со мной всегда — во время больших побед и тв яжелые времена, когда у меня были серьезные травмы. Она была всегда была рядом и поддерживала. Без нее, моя карьера бы не выжила.

Большое спасибо моей первой баскетбольной школе в Чернигове. Там отличные люди, мои первые тренеры Алла Вергун и Евгений Синельник — люди, которые помогли мне влюбиться в баскетбол больше, чем во что-либо. Слава Богу, что эти тренеры были на моем пути.

Новым этапом моей карьеры стал переход в профессиональный спорт — я был одним из первых советских игроков, который переехал в НБА. В первую очередь, хочу поблагодарить Теда Тернера, Дэвида Стерна, Ким Бахуни, Стэна Кастэна — люди, которые сделали все, для того чтобы моя мечта стала реальностью.

И, конечно же, спасибо тренеру Майку Фрателло, без которого сейчас я свою жизнь представить не могу. Он был моим старшим братом, моим отцом в США, он помогал мне во всем.

Также спасибо великим игрокам, которые выступали со мной на заре карьеры: Доминику Уилкинсу, Мозесу Мэлоуну, Доку Риверсу, Спаду Уэббу, Кевину Уиллису, Кевину Левингстону и другим.

Я закончил карьеру из-за трамы, работал баскетбольным менеджером до сих пор. Спасибо Богу — без него я не могу даже представить себе такой возможности поиграть со всеми этими игроками, тренерами и менеджерами.

Думаю мой статус члена Зала славы FIBA станет мотивацией для молодых игроков в Украине, а также я хотел бы пожелать успехов мировому баскетболу, FIBA. Хочу, чтобы баскетбол становился только лучше, мы очень любим эту игру, мы ее часть. Удачи всем и спасибо за то, что приняли в мировую баскетбольную семью».