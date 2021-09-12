Стало известно, где продолжит карьеру Марк Газоль

Испанец завершил выступление в НБА

Марк Газоль / фото - ESPN

Чемпион НБА Марк Газоль покинет американскую лигу. Центровой подпишет соглашение с испанской «Жироной». Об этом сообщает издательство L’Esportiu de Catalunya.

Испанец выступал за «Жирону» до отъезда в НБА. В настоящее время Газоль является владельцем клуба и высказывал желание завершить карьеру именно в этой команде.

После своего обмена из «Лейкерс» в «Мемфис» центровой планировал завершить выступление в НБА и остаться в Испании. Газоль также вел переговоры с «Барселоной», однако финансовая ситуация не позволила каталонскому клубу подписать испанца.

Согласно сообщению L’Esportiu de Catalunya, о подписании контракта с «Жироной» будет объявлено уже в ближайшее время.

Марка Газоля в составе «Лейкерс» заменит американский центровой Деандре Джордан.