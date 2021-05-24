«Запорожье» победил «Тернополь» третий раз подряд и вышел в полуфинал плей-офф
Стало известно расписание полуфинальных серий плей-офф Суперлиги
Первое противостояние стартует 25 мая в Киеве
Вячеслав Кравцов / Фото - ФБУОпределились все полуфиналисты плей-офф украинской Суперлиги.
В первой паре сыграют «Киев-» и «Запорожье», а во втором противостоянии сойдутся «Днепр» и «Прометей».
Суперлига. Плей-офф. 1/2 финала. Расписание серий до 3-х побед
«Киев-Баскет» – «Запорожье»
25 и 27 мая - Киев, ДС «Венето-Спорт
31 мая – Запорожье, ДС «Юность»
2 июня – Запорожье, ДС «Юность» (при необходимости)
6 июня – Киев, ДС «Венето-Спорт» (при необходимости)
«Днепр» – «Прометей»
28 и 30 мая – Днепр, СК «Шинник»
2 июня – Каменское, СК «Прометей»
4 июня – Каменское, СК «Прометей» (при необходимости)
7 июня – Днепр, СК «Шинник» (при необходимости)
Накануне в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги «Днепр» дома обыграл «Будивельник» со счетом 107:84.
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