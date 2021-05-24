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Стало известно расписание полуфинальных серий плей-офф Суперлиги

Первое противостояние стартует 25 мая в Киеве

Баскетбол Суперлига
08:56
Стало известно расписание полуфинальных серий плей-офф Суперлиги
Вячеслав Кравцов / Фото - ФБУ
Определились все полуфиналисты плей-офф украинской Суперлиги.

В первой паре сыграют «Киев-» и «Запорожье», а во втором противостоянии сойдутся «Днепр» и «Прометей».

Суперлига. Плей-офф. 1/2 финала. Расписание серий до 3-х побед

«Киев-Баскет» – «Запорожье» 

25 и 27 мая - Киев, ДС «Венето-Спорт

31 мая – Запорожье, ДС «Юность»

2 июня – Запорожье, ДС «Юность» (при необходимости)

6 июня – Киев, ДС «Венето-Спорт» (при необходимости)

«Днепр» – «Прометей»

28 и 30 мая – Днепр, СК «Шинник»

2 июня – Каменское, СК «Прометей»

4 июня – Каменское, СК «Прометей» (при необходимости)

7 июня – Днепр, СК «Шинник» (при необходимости)

Накануне в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги «Днепр» дома обыграл «Будивельник» со счетом 107:84.
Владимир Кириченко
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Теги

Запорожье Прометей Киев-Баскет Днепр (баскетбол)

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