32-летний сербский баскетболист скончался в результате инсульта

Медики не смогли спасти жизнь Стевана Еловаца

Стеван Еловац / фото - eurohoops.net

Форвард АЕКа Стеван Еловац скончался в возрасте 32 лет после инсульта, который он перенес 14 ноября.

Во время тренировки греческой команды Еловац упал в обморок, занимаясь по индивидуальной программе. Серба немедленно доставили в больницу и поместили в реанимацию.

Несколько дней назад Еловаца доставили в Сербию по просьбе семьи игрока.

В составе АЕКа Стеван Еловац набирал 12,6 очка, 4,4 подбора, 1,3 передачи, 1,3 блок-шота и 0,7 перехвата в среднем за матч, выступая в Лиге чемпионов и греческой лиге.