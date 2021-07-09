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Сумасшедший Адетокумбо установил рекорд XXI века в НБА

Звезда «Милуоки» повторил достижение легендарных О'Нила, Абдул-Джаббара и Оладжувона
Баскетбол НБА
12:21
Сумасшедший Адетокумбо установил рекорд XXI века в НБА
Яннис Адетокумбо / Фото - apnews.com
Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо набрал 42 очка и 12 подборов во втором матче финала НБА против «Финикс Санс» (108:118, счет в серии 0:2).

Адетокумбо сыграл 10-й матч в этом постсезоне с как минимум 30 очками и 10 подборами. Он повторил достижение Шакила О'Нила, Хакима Оладжувона, Элджина Бэйлора и Карима Абдул-Джаббара, которые ранее сумели сделать это в одном розыгрыше плей-офф.

Отметим, что Яннис в третьей четверти набрал 20 очков. Это лучшая результативность за четверть в финальной серии с тех пор, как Майкл Джордан набрал 22 очка в 1993 году (также в матче против «Санс»).

Напомним, Адетокумбо поделился эмоциями после второго матча финальной серии НБА против «Финикс Санс».
Владимир Кириченко
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Теги

Милуоки Бакс Финикс Санс Яннис Адетокумбо

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