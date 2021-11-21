Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 4
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Детройт Пистонс - Лос-Анджелес Лейкерс 116:121 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Нью-Йорк Никс 109:103 Окончен
03:00 Финикс Санс - Денвер Наггетс 126:97 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Торонто Рэпторс 119:104 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Бруклин Нетс 112:117 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Шарлотт Хорнетс 103:109 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Оклахома-Сити Тандер 113:101 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Хьюстон Рокетс 108:90 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Орландо Мэджик 123:92 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Индиана Пэйсерс 77:109 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвс 96:110 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Финикс Санс 111:115 Окончен
04:00 Юта Джаз - Мемфис Гриззлис 118:119 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Филадельфия Севенти Сиксерс 94:102 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Детройт Пистонс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс -:- Запланирован

«Тернополь» обыграл «Кривбасс» и продлил победную серию до трех матчей

Марек Долежай – лучший игрок встречи
Баскетбол Суперлига
21 ноября 17:52
«Тернополь» обыграл «Кривбасс» и продлил победную серию до трех матчей
«Тернополь» обыграл «Кривбасс» / фото - ФБУ

БК «Тернополь» обыграл «Кривбасс» в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги. Встреча закончилась со счетом 50:46.

Самым результативным игроком матча стал легионер «Тернополя» Марек Долежай с 13-ю очками, 6-ю подборами и 1-м перехватом в активе и 3-я потерями и 3-я фолами в пассиве. Лучшим у гостей стал Терренс Мотли (13 очков, 8 подборов, 1 передача, при 1-й потере и 1-м фоле).

В таблице «Тернополь» остался на том же восьмом месте, но продлил победную серию уже до трех матчей (16 матчей 6 побед в сезоне). «Кривбасс» расположился на 10-й строчке с 5-ю победами после 16-и матчей.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Тернополь» – «Кривбасс» – 50:46 (13:4, 15:12, 14:15, 8:15)

«Тернополь»: Долежай 13о + 6 пд Сандул 12, Дашич 7о + 9пд, Домаркас 7, Бояркин – старт; Фурстингер 9, Луценко 2.

«Кривбасс»: Попович 8, Артамонов 7, Коренюк 4, Полайт 4, Коупленд 2 – старт; Мотли 13о + 8пд, Бондарчук 5, Латкович 3о + 6пд, Фролов, Старцев.

Напомним, в прошлом матче «Тернополь» победил «Николаев».

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

БК «Тернополь» Кривбасс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Тернополь» победил «Николаев» и поднялся на 8-е место таблицы Суперлиги
«Тернополь» победил «Николаев» и поднялся на 8-е место таблицы Суперлиги
Баскетбол Суперлига
19 ноября 22:20
«Прометей» в матче с «Кривбассом» продолжил победную серию до 13 матчей
«Прометей» в матче с «Кривбассом» продолжил победную серию до 13 матчей
Баскетбол Суперлига
16 ноября 20:27
Рывок в финальной четверти не помог «Одессе» обыграть «Тернополь»
Рывок в финальной четверти не помог «Одессе» обыграть «Тернополь»
Баскетбол Суперлига
14 ноября 17:59
1
Первая лига. «Кривбасс» отстал от «Металлиста», «Альянс» не сумел войти в тройку
Первая лига. «Кривбасс» отстал от «Металлиста», «Альянс» не сумел войти в тройку
Футбол Первая лига
14 ноября 17:20
«Химик» едва не упустил победу над «Тернополем»
«Химик» едва не упустил победу над «Тернополем»
Баскетбол Суперлига
12 ноября 19:55
«Киев-Баскет» с камбэком вырвал победу у «Тернополя» в овертайме
«Киев-Баскет» с камбэком вырвал победу у «Тернополя» в овертайме
Баскетбол Суперлига
5 ноября 22:28

Новости: Баскетбол

Герун: «Против Грузии надо сыграть агрессивно»
Герун: «Против Грузии надо сыграть агрессивно»
Сборная Украины
17:55
Кеннеди – MVP недели в Суперлиги, а вызванный в сборную Украины Рэндл в символической пятерке
Кеннеди – MVP недели в Суперлиги, а вызванный в сборную Украины Рэндл в символической пятерке
Суперлига
13:36
Лень после отставки тренера «Сакраменто» провел на площадке 10 минут
Лень после отставки тренера «Сакраменто» провел на площадке 10 минут
НБА
10:23
«Сакраменто» Леня проиграл четвертый матч кряду, «Бруклин» обыграл «Кливленд»
«Сакраменто» Леня проиграл четвертый матч кряду, «Бруклин» обыграл «Кливленд»
НБА
08:21
Близнюк рассказал, как Украине необходимо будет играть против Грузии
Близнюк рассказал, как Украине необходимо будет играть против Грузии
Сборная Украины
22 ноября 19:17
Леброн Джеймс покорил отметку в 2 000 точных трехочковых за карьеру
Леброн Джеймс покорил отметку в 2 000 точных трехочковых за карьеру
НБА
22 ноября 10:00
Михайлюк набрал 7 очков в матче против «Голден Стэйт»
Михайлюк набрал 7 очков в матче против «Голден Стэйт»
Украинские легионеры
22 ноября 09:00
Рэндл дозаявлен в сборную Украины на ноябрьские матчи квалификации к чемпионату мира-2023
Рэндл дозаявлен в сборную Украины на ноябрьские матчи квалификации к чемпионату мира-2023
Сборная Украины
22 ноября 08:41
Массовая потасовка в НБА. Леброн Джеймс разбил в кровь голову центрового «Пистонс»
Массовая потасовка в НБА. Леброн Джеймс разбил в кровь голову центрового «Пистонс»
НБА
22 ноября 07:40
Все новости

Популярные новости

Восхождение короля. Как Ломаченко красивой комбинацией уложил спать чемпиона мира
Восхождение короля. Как Ломаченко красивой комбинацией уложил спать чемпиона мира
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 13:45
2
Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
21 ноября 21:52
20
Бриедис рассказал как Владимир Кличко в месть за брата сломал ему ребра и грозился убить
Бриедис рассказал как Владимир Кличко в месть за брата сломал ему ребра и грозился убить
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 10:46
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 ноября 08:58
1
Мейвезер назвал имя самого опасного соперника для Сауля Альвареса
Мейвезер назвал имя самого опасного соперника для Сауля Альвареса
Бокс Профессиональный бокс
18 ноября 09:50
Марко Хук: «Посоветовал другу зарядить 150 тысяч евро на Усика в бою с Джошуа»
Марко Хук: «Посоветовал другу зарядить 150 тысяч евро на Усика в бою с Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
16 ноября 14:48
1
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Донбасс» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Краматорск». Видео трансляция
18:30
УХЛ. «Мариуполь» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Мариуполь» — «Рулав Одд». Видео трансляция
19:30
Лига чемпионов. «Динамо» – «Бавария». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Динамо» – «Бавария». Онлайн трансляция
19:45
Лига чемпионов. «Барселона» – «Бенфика». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Барселона» – «Бенфика». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Челси» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Челси» – «Ювентус». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Интер» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Интер» – «Шахтер». Онлайн трансляция
24 ноября 19:45
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – ПСЖ. Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – ПСЖ. Онлайн трансляция
24 ноября 22:00
Лига конференций. «Рома» – «Заря». Онлайн трансляция
WEB
Лига конференций. «Рома» – «Заря». Онлайн трансляция
25 ноября 22:00
Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Аталанта». Онлайн трансляция
27 ноября 19:00
«Дни грома»
TV
«Дни грома»
27 ноября 21:45
Поборол алкоголизм и ушел из поп-MMA. Александр Емельяненко vs Марсио Сантос. Онлайн трансляция
WEB
Поборол алкоголизм и ушел из поп-MMA. Александр Емельяненко vs Марсио Сантос. Онлайн трансляция
27 ноября 22:00
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
WEB
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
28 ноября 15:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
28 ноября 18:45
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00