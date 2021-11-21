«Тернополь» обыграл «Кривбасс» и продлил победную серию до трех матчей

Марек Долежай – лучший игрок встречи

«Тернополь» обыграл «Кривбасс» / фото - ФБУ

БК «Тернополь» обыграл «Кривбасс» в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги. Встреча закончилась со счетом 50:46.

Самым результативным игроком матча стал легионер «Тернополя» Марек Долежай с 13-ю очками, 6-ю подборами и 1-м перехватом в активе и 3-я потерями и 3-я фолами в пассиве. Лучшим у гостей стал Терренс Мотли (13 очков, 8 подборов, 1 передача, при 1-й потере и 1-м фоле).

В таблице «Тернополь» остался на том же восьмом месте, но продлил победную серию уже до трех матчей (16 матчей 6 побед в сезоне). «Кривбасс» расположился на 10-й строчке с 5-ю победами после 16-и матчей.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Тернополь» – «Кривбасс» – 50:46 (13:4, 15:12, 14:15, 8:15)

«Тернополь»: Долежай 13о + 6 пд Сандул 12, Дашич 7о + 9пд, Домаркас 7, Бояркин – старт; Фурстингер 9, Луценко 2.

«Кривбасс»: Попович 8, Артамонов 7, Коренюк 4, Полайт 4, Коупленд 2 – старт; Мотли 13о + 8пд, Бондарчук 5, Латкович 3о + 6пд, Фролов, Старцев.

Напомним, в прошлом матче «Тернополь» победил «Николаев».