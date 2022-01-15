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Тема дня«Меньше шансов, чем у конкурентов». Что польские СМИ пишут о возможном назначении Шевченко в их сборную
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«Тернополь» обыграл «Одессу» в матче конкурентов за попадание в плей-офф

Интрига сохранялась до самого конца встречи
Баскетбол Суперлига
15 января 18:18
«Тернополь» обыграл «Одессу» в матче конкурентов за попадание в плей-офф
Фото: ФБУ

«Тернополь» обыграл «Одессу» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

После первой четверти команда Дмитрия Забирченко вела +12, в середине второй – +16. Однако «Одесса» вернулась в игру. В итоге, все решалось в четвертой десятиминутке, где более точными оказались хозяева.

Лучший игрок матча – Макс Сандул, – который набрал 9 очков и совершил 13 подборов. У «Одессы» 19 баллов на счету Андрея Агафонова.

Полная статистика матча

«Тернополь» и «Одесса» являются конкурентами в борьбе за попадание в плей-офф.

Турнирная таблица Суперлиги

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Тернополь» – «Одесса» 78:73 (25:13, 10:19, 18:22, 25:19)

Сергей Остапенко
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Теги

БК «Тернополь» Одесса (баскетбол)

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