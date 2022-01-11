Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 6
Развернуть Свернуть
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Орландо Мэджик - Вашингтон Уизардз 100:102 Окончен
01:00 Торонто Рэпторс - Нью-Орлеан Пеликанс 105:101 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс 95:99 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Миннесота Тимбервулвс 123:141 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Чикаго Буллз 113:99 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Кливленд Кавальерс 96:82 Окончен
04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Сакраменто Кингз 103:88 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Мемфис Гриззлис 119:127 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс 103:99 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Юта Джаз 126:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Индиана Пэйсерс 101:98 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Сперс 111:96 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 91:111 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс 114:108 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Кливленд Кавальерс 108:109 Окончен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Вашингтон Уизардз - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Финикс Санс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс -:- Запланирован

Топ-10 моментов дня в НБА. Мощный данк Митчелла и невероятная передача Стивенсона

Лучшие моменты дня в видеообзоре
Баскетбол НБА
10:25
Топ-10 моментов дня в НБА. Мощный данк Митчелла и невероятная передача Стивенсона
Донован Митчелл / фото - Getty Images

НБА на своем YouTube-канале представила топ-10 лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата.

В видеоподборку вошли мощный данк в исполнении лидера «Джаз» Донована Митчелла и невероятная передача через всю площадку от игрока «Индианы» Лэнса Стивенсона.

Результаты игрового дня НБА.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Баскетбол

Топ-10 моментов дня в НБА. Мощный данк Митчелла и невероятная передача Стивенсона
Топ-10 моментов дня в НБА. Мощный данк Митчелла и невероятная передача Стивенсона
НБА
10:25
«Сакраменто» Леня минимально уступил «Кливленду», «Портленд» разобрался с «Бруклином»
«Сакраменто» Леня минимально уступил «Кливленду», «Портленд» разобрался с «Бруклином»
НБА
07:40
Евролига перенесла больше половины матчей предстоящего тура
Евролига перенесла больше половины матчей предстоящего тура
Еврокубки
10 января 15:28
Лень провел хороший матч, но «Сакраменто» уступил «Портленду» и другие результаты
Лень провел хороший матч, но «Сакраменто» уступил «Портленду» и другие результаты
НБА
10 января 09:26
В НБА около 70% игроков привились третьей бустерной дозой вакцины
В НБА около 70% игроков привились третьей бустерной дозой вакцины
НБА
09 января 18:50
Российский клуб хочет подписать лидера «Прометея»
Российский клуб хочет подписать лидера «Прометея»
Суперлига
09 января 18:45
«Киев-Баскет» разгромил «Николаев» в первом матче Суперлиги в 2022 году
«Киев-Баскет» разгромил «Николаев» в первом матче Суперлиги в 2022 году
Суперлига
09 января 15:54
Евролига продолжает переносить матчи из-за COVID-19
Евролига продолжает переносить матчи из-за COVID-19
Еврокубки
09 января 15:50
Суперлига. «Киев-Баскет» — «Николаев». Видео трансляция
Суперлига. «Киев-Баскет» — «Николаев». Видео трансляция
Украинская Суперлига
09 января 09:37
Все новости

Популярные новости

Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
3
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
4
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Футбол В Украине
05 января 11:06
6
Все новости