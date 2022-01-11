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Топ-10 моментов дня в НБА. Мощный данк Митчелла и невероятная передача Стивенсона
Лучшие моменты дня в видеообзоре
Донован Митчелл / фото - Getty Images
НБА на своем YouTube-канале представила топ-10 лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата.
В видеоподборку вошли мощный данк в исполнении лидера «Джаз» Донована Митчелла и невероятная передача через всю площадку от игрока «Индианы» Лэнса Стивенсона.
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