Тренер «Людвигсбурга»: «Ди Джей Кеннеди – один из лучших игроков в нашей истории»

Джон Патрик – о победе над «Прометеем»

Фото: пресс-служба Лиги чемпионов

Главный тренер «Людвигсбурга» Джон Патрик прокомментировал победу над «Прометеем» (86:64) в матче Лиги чемпионов. Отдельно специалист выделил американского легионера украинцев – Ди Джея Кеннеди, который ранее выступал за его команду:

«Я горжусь нашей командой. У нас были проблемы с травмированными. Заслуживает комплиментов наша игра в защите и проявленная на площадке энергия. Некоторые играли через боль, не могли двигаться, так как хотели. Но они жертвовали собой. Для меня особенно интересно играть против Ди Джея Кеннеди, который провел в нашей команде два сезона. Это один из лучших игроков в истории «Людвигсбурга». В баскетболе игру никогда нельзя назвать идеальной, но ребята придерживались плана. Мы не позволяли набирать легкие очки Харрисону, проделали хорошую работу».

Отметим, что Кеннеди стал одним из двух самых результативных игроков матча, набрав 18 очков.



Напомним, главный тренер «Прометея» признался, что его команде пока не хватает сыгранности.